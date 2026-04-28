وادەی بەڕێکەوتنی حاجییانی هەرێمی کوردستان گۆڕدرا

وادەی نوێی گەشتی حاجییانی هەرێمی کوردستان بۆ سعوودیە راگەیەنرا و پرۆسەی گواستنەوە سێ رۆژ دەخایەنێت.

ئەمڕۆ سێشەممە، 28ـی نیسانی 2026، رۆژگار جەعفەر، بەرپرسی راگەیاندنی پڕۆسەی حەج لە هەرێمی کوردستان، بە ماڵپەڕی کوردستان24ـی راگەیاند، هەرچەندە بڕیار بوو رۆژی 6ـی ئایار یەکەم کاروانی حاجییان بەرەو مەککە بەڕێبکەوێت، بەڵام وادەکە بۆ رۆژی پێنجشەممە، 12ـی ئایاری 2026، دواخرا.

رۆژگار جەعفەر گوتی، هەموو حاجییانی هەرێمی کوردستان کە ژمارەیان پێنج هەزار و 122 کەسە؛ بە سێ کاروان دەگەیەنرێنە شاری مەککەی سعوودیە، پرۆسەکەش تا رۆژی یەکشەممە، 15ـی ئایار بەردەوام دەبێت.

بەرپرسی راگەیاندنی پڕۆسەی حەج روونیشی کردەوە، حاجییان لە رێگەی پاسەوە دەگەیەنرێنە دەروازەی سنووریی عەرعەری سعوودیە، دواتر لە رێگەی فڕۆکەوە دەگوازرێنەوە بۆ شاری جەددە و لەوێشەوە بە پاس بۆ شاری مەککەی پیرۆز بەڕێدەکەون.

رۆژگار جەعفەر جەختی لەوە کردەوە، خواردن، خواردنەوە، شوێنی مانەوە، پێداویستیی پزیشکی و هەموو خزمەتگوزارییەکان بۆ حاجییان دابین کراون و هەر لە کاتی چوونیانەوە تا گەڕانەوەیان، بە باشترین شێوە خزمەتیان دەکرێت.

پڕۆسەی حەج ساڵانە لەلایەن دەستەی باڵای حەج و عومرەی عێراق و بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی حەج و عومرەی هەرێمی کوردستانەوە رێکدەخرێت. بەپێی دابەشکردنی پشکەکان لەلایەن سعوودیەوە، ساڵانە نزیکەی 33 هەزار بۆ 37 هەزار کەس لە عێراقەوە بۆ بەجێگەیاندنی فەریزەی حەج گەشت دەکەن، لەو ژمارەیەش پشکی هەرێمی کوردستان زیاتر لە پێنج هەزار حاجییە.