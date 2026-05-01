سەرۆک بارزانی سەرەخۆشی لە لیوا هەورامان عوسمان دەکات
هەینی 1ـی ئایاری 2026، سەرۆک بارزانی لە پەیامێکدا بەهۆی کۆچی دوایی حەمدییە محەمەد حامد، سەرەخۆشی لە لیوا هەورامان عوسمان دەکات
دەقی پەیامی سەرۆک بارزانی:
بەناوی خودای مەزن و دلۆڤان
بەداخێکی زۆرەوە هەواڵی کۆچی دوایی (حەمدییە محەمەد حامد) دایکی بەڕێزتانمان پێگەییشت.
پرسە و سەرەخۆشیی خۆمان ئاراستەی بەڕێزتان و خانەوادەتان دەکەم و خۆم بە هاوبەشی خەمتان دەزانم.
لە خودای گەورە داواکارین رۆحی خوالێخۆشبوو بە بەهەشتی بەرین شاد ببێت و سەبر و ئارامی بە هەموو لایەک ببەخشێت.
انا للە و انا الیە راجعون
مسعود بارزانی
1ی ئایاری 2026