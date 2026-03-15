فڕۆکەخانەی بەغدا کرایە ئامانج و 4 کەس برینداربوون

سەرۆکی شانەی راگەیاندنی ئەمنی عێراق رایگەیاند، کاتژمێر 7:00ـی ئێوارەی ئەمڕۆ شەممە 15ـی ئاداری 2026، فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتیی بەغدا و دەوروبەری بە پێنج موشەک کرانە ئامانج.

سەبارەت بە زیانەکان، فەریق سەعد مەعن سەرۆکی شانەی راگەیاندنی ئەمنی عێراق، رایگەیاند، بەهۆی هێرشەکەوە 4 کارمەند و ئەندامی هێزە ئەمنییەکانی فڕۆکەخانە، لەگەڵ ئەندازیارێک بریندار بوون.

بەگوێرەی زانیارییەکان، موشەکەکان لەم شوێنانە کەوتوونەتە خوارەوە:

1- ناو گۆڕەپانی فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی بەغدا.

2- وێستگەی پاککردنەوەی ئاو.

3- نزیک بنکەی ئاسمانی شەهید عەلا.

4- نزیک زیندانی ناوەندیی (کەرخ).

سەرۆکی شانەی ئەمنی عێراق، ئاماژەی بەوەکرد، دوای هێرشەکە هێزە ئەمنییەکان دەستیان بە گەڕان و پشکنین کردووە و توانیویانە ئەو سەکۆیەی موشەکەکانی لێوە ئاراستە کراوە، لە ناو ئۆتۆمبێلێکدا لە ناوچەی رەزوانەیە لە رۆژئاوای بەغدا بدۆزنەوە.

وەک کاردانەوەیەکی خێرا بەرامبەر ئەم پێشێلکارییە ئەمنییە، فەرمانی لادانی فەرماندەی کەرتەکان و ئەفسەرانی هەواڵگری لەو ناوچانە دەرکراوە، هاوکات رێکاری یاسایی دەستپێکراوە و رێوشوێنی ئەمنیی توند لە دەوروبەری ناوچە جیاوازەکان گیراوەتە بەر.