سوودانی و سیسی بارودۆخی ناوچەکە تاوتوێ دەکەن

محەممەد شیاع سوودانی، سەرۆکوەزیرانی عێراق، پەیوەندییەکی تەلەفۆنی لەگەڵ عەبدولفەتاح سیسی، سەرۆککۆماری میسر ئەنجامدا و تێیدا دوایین گۆڕانکارییەکانی ناوچەکە و کاریگەریی بەردەوامی جەنگیان لەسەر سەقامگیریی ناوچەیی تاوتوێ کرد.

یەکشەممە 15ـی ئاداری 2026، بەگوێرەی راگەیەندراوی نووسینگەی محەممەد شیاع سوودانی سەرۆکوەزیرانی عێراق، لە پەیوەندییەکدا هەردوولا جەختیان لە گرنگیی هەماهەنگیی نێوان وڵاتانی عەرەبی و بەدیهێنانی هاوپشتی کردووەتەوە بۆ چارەسەرکردنی قەیرانەکان لە رێگەی گفتوگۆوە، بە مەبەستی پاراستنی ئاسایش و بەرژەوەندیی گەلانی ناوچەکە.

لە پەیوەندییە تەلەفۆنییەکەدا، سوودانی و سیسی هێرشەکان بۆ سەر شارەکانی عێراقیان ئیدانە کرد، هەروەها بە توندی دژی بە ئامانجگرتنی هێزە ئەمنییەکانی عێراق و هەوڵەکان بۆ پەلکێشکردنی عێراق بۆ ناو ئەو جەنگەی لە ناوچەکەدا دەگوزەرێت وەستانەوە.

لە بەشێکی دیکەی راگەیندراوەکەدا هاتووە، هەردوولا جەختیان لە پێویستیی بەهێزکردنی کاری هاوبەش کردەوە بۆ رووبەڕووبوونەوەی ئاڵەنگارییەکانی ئێستا، هاوکات داوایان لە کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی کرد کە بەرپرسیارێتیی خۆی هەڵبگرێت بۆ راگرتنی کردەوە سەربازییەکان و رێگریکردن لە فراوانبوونی بازنەی ململانێکان کە مەترسیی گەورەی بۆ سەر ئاشتی و ئاسایشی هەرێمی و نێودەوڵەتی هەیە.