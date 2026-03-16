سەرۆکایەتی کۆمار: پێویستە بودجەیەکی تایبەت بۆ قەرەبووکردنەوەی هەڵەبجە تەرخان بکرێت

ئەمڕۆ دووشەممە، 16ـی ئاداری 2026، سەرۆکایەتی کۆماری عێراق لە ساڵیادی کیمیابارانی هەڵەبجە و تاوانەکانی رژێمی پێشوو، جەختی کردەوە، کە یەکڕیزی گەلی عێراق بە هەموو پێکهاتەکانەوە هۆکاری سەرەکی بووە بۆ رووخانی دیکتاتۆریەت و بنیاتنانی عێراقێکی دیموکراتی.

عیزەدین مەجید، جێگری سەرۆکی دیوانی سەرۆکایەتی کۆمار، لە ساڵیادی کیمیابارنی هەڵەبجە پەیامی سەرۆکایەتی کۆماری بڵاوکردەوە و تێیدا هاتووە، "هەڵەبجە بووەتە هێمای بەرگری و ئیرادەی گەلەکەمان بۆ ژیان و ئازادی."

سەرۆکایەتی کۆمار ئاماژەی بەوەشدا، لە پێناو وەفاداری بۆ ئەو قوربانییانە، فەرمانی کۆماری ژمارە (19)ی ساڵی 2025 بۆ بە پارێزگاکردنی هەڵەبجە دەرکراوە، هەروەها داوای لە حکوومەتی فیدراڵی و ئەنجوومەنی نوێنەران کردووە بودجەی تایبەت بۆ ئاوەدانکردنەوەی هەڵەبجە و قەرەبووکردنەوەی زیانلێکەوتووانی ئەو شارە تەرخان بکەن.

لە بەشێکی دیکەی پەیامەکەی سەرۆکایەتی کۆماردا هاتووە، یەکڕیزی نیشتمانی لە نێوان عەرەب، کورد، تورکمان و سەرجەم پێکهاتەکانی دیکەدا، تاکە زامنە بۆ مانەوەی سیستەمی دیموکراتی و سەقامگیری عێراق.

سەبارەت بە دۆخی ناوچەکەش، سەرۆکایەتی کۆمار هەڵوێستی نەگۆڕی عێراقی دووپات کردەوە کە بریتییە لە دوورخستنەوەی شەڕ و ململانێکان، بەکارهێنانی دیالۆگ وەک رێگەیەک بۆ چارەسەری کێشەکان و رێزگرتن لە سەروەری دەوڵەتان بۆ گەیشتن بە ئاسایش و سەقامگیرییەکی هەمیشەیی لە رۆژهەڵاتی ناوەڕاستدا.

ئەمڕۆ دووشەممە، 16-3-2026، 38 ساڵ بەسەر کیمیابارانکردنی شاری هەڵەبجە تێدەپەرێت، کە نزیکەی پێنج هەزار کەس تێدا شەهد بوون و هەزارانی دیکەش برینداربوون.