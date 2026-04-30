ترەمپ: ئێران پەرۆشە بۆ رێککەوتن

ترەمپ رایگەیاند، بەهۆی هێرشەکانیان لە 82٪ کارگەکانی درۆنی ئێرانیان لەناوبردووە و هەروەها ئێران بە پەرۆشە بۆ رێککەوتن.

ئەمرۆ پێنجشەممە، 30ـی نیسانی 2026، دۆناڵد ترەمپ سەرۆکی ئەمریکا رایگەیاند: بەهۆی هێرشەکانیان لە 82٪ کارگەکانی درۆنی ئێرانیان لەناوبردووە و هەروەها لە 90٪ کارگە مووشەکەکانیشیان لەناو بردووە.

ترەمپ جەخت لەوە کردەوە، رێگە نادەین ئێران چەکی ئەتۆمی هەبێت و زۆر بەپەرۆشە بۆ رێککەوتن، چونکە دۆخیان زۆر خراپە.

ترەمپ ئاماژەی بەوە دا، کێشەیەکمان لەگەڵ ئێران هەیە، زۆربەی سەرکردەکان لەناوچوونە، نازانین سەرکردەکانی ئێران کێن.

دەربارەی هێرشەکانیان بۆ سەر ئێران، گوتی: دەبوو سەرۆکەکانی پێش من هێرشیانبکردایەسەر ئێران، ئەگەر هێرشم نەکردبایە ئەوا ئێران دەبووە خاوەنی چەکی ئەتۆم.

ترەمپ جەخت لەوە دەکاتەوە، ئابووری ئێران وێران بووە.