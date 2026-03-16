بە فەرمی لیستی یاریزانانی عێراق بۆ یاریی پاشكۆی مۆندیال راگەیاندرا

ئارنۆڵد بۆ یاریی پاشكۆی مۆندیال بانگهێشتی 5 یاریزانی كوردی كردووە

لیستی یاریزانانی هەڵبژاردەی عێراق بۆ یاریی پاشكۆی مۆندیالی 2026 راگەیاندرا و پێنج یاریزانی كورد لەگەڵ عێراق گەشتی مەكسیك دەكەن.

ئەمڕۆ دووشەممە، 16 ئاداری 2026، گراهام ئارنۆڵد، راهێنەری هەڵبژاردەی عێراق بە فەرمی 26 یاریزانی بۆ یاریی پاشكۆی مۆندیال بانگهێشت كرد، لە نێویاندا بانگهێشتی 5 یاریزانی كوردی كردووە كە پێكهاتوون لە (ئاكام هاشم، میرخاس دۆسكی، ماركۆ فەرەج، یوسف ئەمین و پیتەر گۆرگیس).

مستەفا قابیل سەرەڕای ئەوەی ڤیزای ئەمریكای وەرگرتبوو بەڵام بەهۆی پێكانەوە لە لیستی هەڵبژاردەی عێراق دوورخرایەوە. لە لایەكی دیكەیشەوە، كومەیل سەعدی، گۆڵپارێزی یانەی هەولێر لە شوێنی جەلال حەسەن بانگهێشتی هەڵبژاردەی عێراق كرا.

هەڵبژاردەی عێراق وەكو نوێنەری كیشوەری ئاسیا لەسەر بەدەستهێنانی بلیتی مۆندیالی 2026 چاوەڕێی براوەی بۆلیڤیا و سۆرینام دەكات كە بڕیارە یارییەكە لە رۆژی 1ـی مانگی داهاتوو لە مەكسیك بەڕێوە بچێت.

لیستی یاریزانە بانگهێشتكراوەكانی هەڵبژاردەی عێراق،



گۆڵپارێزەكان: كومەیل سەعدی، ئەحمەد باسل و فەهد تاڵب

بەرگریكارەكان: رێبین سولاقا، مەناف یونس، ئاكام هاشم، زەید تەحسین، فرانس بەترس، حوسێن عەلی، میرخانس دۆسكی، ئەحمەد مەكەنزی.

ناوەراستكاران: ئەمیر عەماری، كیڤن یەعقوب، زیدان ئیقبال، یوسف ئەمین، ئیبراهیم باییش، ماركۆ فەرەج

هێرشبەران: عەلی جاسم، عەلی حەمادی، ئەیمەن حوسێن، عەلی یوسف و موهەنەد عەلی.