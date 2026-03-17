تۆم بەڕاک ستایشی رێککەوتنی هەولێر و بەغدا دەکات

نێردەی تایبەتی سەرۆکی ئەمەریکا و باڵیۆزی ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا لە تورکیا، پێشوازی لە رێککەوتنی نێوان حکوومەتی هەرێمی کوردستان و حکوومەتی فیدراڵیی عێراق دەکات بۆ دەستپێکردنەوەی هەناردەی نەوت. هاوکات سوپاسی هەردوو لا دەکات کە لەم کاتە قەیراناوییەدا رێگەی دیپلۆماسییان هەڵبژاردووە و جەخت لە بەردەوامیی پاڵپشتییەکانی واشنتن دەکاتەوە.

سێشەممە 17ـی ئاداری 2026، دوای ئەوەی مەسرور بارزانی، سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستان، رایگەیاند، هەر دوو حکوومەتی هەرێم و عێراق لە سەر هەناردەکردنی نەوت لە رێگەی بۆرێ نەوتی جەیهان رێککەوتن، تۆم بەڕاک، تۆم بەڕاک، نێردەی تایبەتی سەرۆکی ئەمەریکا و باڵیۆزی ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا لە تورکیا، لە هەژماری تایبەتی خۆی لە تۆڕی کۆمەڵایەتیی ئێکس، پەیامێکی سەبارەت بە دەستپێکردنەوەی هەناردەی نەوت و وزەی هەرێمی کوردستان بڵاوکردەوە

بەڕاک نووسیویەتی: "زۆر سوپاس بۆ هەولێر و بەغدا بۆ کارەکانیان لەپێناو گەیشتن بە رێککەوتن لەم کاتە هەستیارەدا، بەمەبەستی دەستپێکردنەوەی هەناردەی نەوت و باشترکردنی خۆشگوزەرانی بۆ ناوچەکە."

باڵیۆزەکەی ئەمریکا لە تورکیا لە پەیامەکەیدا ستایشی هەڵوێستی هەردوو حکومەتی کردووە دەڵێت: "ئازایەتی، هاوکاریی نەگۆڕ و پابەندبوونتان بە رێڕەوی دیپلۆماسییەوە بەڕاستی زۆر بەنرخ بوون."

تۆم بەڕاک جەختی لە هەڵوێستی وڵاتەکەی کردووەتەوە سەبارەت بەم پرسە و رایگەیاندووە: "ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا بە تەواوی پابەند دەمێنێتەوە بە پاڵپشتیکردنی ئەم هەوڵە گرنگانە لەم کاتی قەیرانەدا."

ئێوارەی ئەمڕۆ سێشەممە 17ـی ئاداری 2026، مەسرور بارزانی سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، پەیوەندییەکی تەلەفۆنیی لە باڵیۆز تۆم بەڕاک نێردەی تایبەتی سەرۆک دۆناڵد ترەمپ بۆ سووریا و باڵیۆزی ئەمەریکا لە تورکیا پێگەیشت، هەر دووکیان جەختیان لە پەرەپێدانی هاریکاری و هاوئاهەنگیی لە پێناو ئاشتی و ئاسایش و سەقامگیریی ناوچەکەدا کردەوە.

هەروەها مەسرور بارزانی، لە هەژماری خۆی لە تۆڕی کۆمەڵایەتیی (ئێکس) پەیامێکی بڵاو کردەوە و تێیدا رایگەیاند: لە پێناو هەستکردن بە بەرپرسیارێتیی نیشتمانی، بڕیاریان داوە لە زووترین کاتدا رێگە بە دەستپێکردنی هەناردەی نەوت بدەن لە رێگەی بۆڕیی هەرێمی کوردستانەوە. هاوکات جەختی لە بەردەوامیی گفتوگۆکان لەگەڵ بەغدا کردەوە بۆ هەڵگرتنی رێگریی بازرگانییەکان و پاراستنی سەلامەتیی کۆمپانیاکانی بواری نەوت و گاز.