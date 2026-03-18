ئیکۆ عێراق: داهاتی رۆژانەی هەناردەی نەوت زیاتر لە 24 ملیۆن دۆلار دەبێت

هەناردەی نەوتی عێراق لە رێگەی بۆری هەرێمی کوردستانەوە دەستیپێکرد

روانگەی ئیکۆ عێراق رایگەیاند، دەستپێکردنەوەی پرۆسەی هەناردەی نەوت لە رێگەی بۆرییەکانی هەرێمی کوردستانەوە، بەپێی نرخی ئێستای بازاڕەکانی نەوت، رۆژانە 24 ملیۆن دۆلار داهات بۆ بودجەی عێراق دەستەبەر دەکات، ئاماژەی بەوەش کردووە، ئەم بڕە تەنیا %6ـی کۆی هەناردەی نەوتی عێراق پێکدەهێنێت.

ئەمڕۆ چوارشەممە، 18ـی ئاداری 2026، روانگەی ئیکۆ عێراق راگەیەندراوێکی بڵاوکردەوە کە تێیدا هاتووە، "داهاتی رۆژانەی عێراق لە هەناردەکردنی 200 هەزار بەرمیل نەوت بە نرخی 100 دۆلار بۆ هەر بەرمیلێک، دوای لێدەرکردنی کرێی گواستنەوە کە 3.15 دۆلارە بۆ هەر بەرمیلێک، دەگاتە 24 ملیۆن و 210 هەزار دۆلاری رۆژانە."

سەبارەت بە وردەکارییەکانی کرێی گواستنەوەی نەوتەکە، روانگەی ئیکۆ عێراق ئاشکرایکردووە، کرێیەکە بەسەر دوو بەشدا دابەش دەبێت؛ بەشی یەکەم لە ناوخۆی خاکی عێراقدا بۆ هەر بەرمیلێک 2 دۆلارە و دەدرێتە ئەو کۆمپانیایانەی خاوەندارێتی بۆرییەکان دەکەن، بەشی دووەمیش تایبەتە بە کرێی تورکیا کە نزیکەی 1.15 دۆلارە بۆ هەر بەرمیلێک کە بەناو خاکەکەیدا تێدەپەڕێت تا دەگاتە بەندەری جەیهان.

روانگەکە پێیوایە، دەستپێکردنەوەی هەناردەی نەوت لەم هێڵەوە کە تەنیا %6ـی کۆی هەناردەی وڵات پێکدەهێنێت، وەک چارەسەرێکی کاتی و نیمچەییە بۆ قەرەبووکردنەوەی بەشێک لەو زیانانەی بەر عێراق کەوتوون لەپاش پەککەوتنی هەناردەی نەوتەکەی لە رێگەی گەرووی هورمزەوە.

لە ڕاگەیەندراوەکەیدا، روانگەی ئیکۆ عێراق جەختی کردووەتەوە، پشتبەستن بە رێڕەوە جێگرەوەکانی هەناردەکردن، پێویستی بە هەمەجۆرکردنی ژێرخانی نەوتی هەیە، بۆ ئەوەی پشتبەستنی وڵات بە ڕێڕەوە دەریاییە پڕمەترسییەکان کەم بکرێتەوە.

ئەمە لەکاتێکدایە ئەمڕۆ چوارشەممە، 18ـی ئاداری 2026، وەزارەتی سامانە سروشتییەکانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لەراگەیەندراوێکدا ئاشکرای کرد، لەسەر بڕیاری مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان و بە مەبەستی رووبەرووبوونەوەی بارودۆخی نائاسایی وڵات، پڕۆسەی هەناردەکردنی 250 هەزار بەرمیل نەوتی رۆژانە لە رێگەی بۆرییەکانی هەرێمەوە بۆ بەندەری جەیهانی تورکیا دەستیپێکرد.