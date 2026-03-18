لیژنەی بینینی مانگ یەکەم رۆژی جەژنی رەمەزان دیاری دەکات

وەزارەتی ئەوقاف و کاروباری ئایینیی حکوومەتی هەرێمی کوردستان داوا لە دەزگاکانی راگەیاندن دەکات بۆ دیاریکردنی یەکەم رۆژی جەژنی رەمەزان پەلە نەکەن و چاوەڕێی بڕیاری فەرمی بن.

نەبەز ئیسماعیل، گوتەبێژی وەزارەتی ئەوقاف و کاروباری ئایینی، لە نووسراوێکدا بۆ دەزگاکانی راگەیاندن رایگەیاند، ئەمڕۆ چوارشەممە، 18ی ئاداری 2026، لیژنەی باڵای بینینی مانگ لە وەزارەتەکەیان بە مەبەستی دیاریکردنی یەکەم رۆژی جەژنی رەمەزان کۆدەبێتەوە.

لە نووسراوەکەدا ئاماژەی بەوە کردووە، داوا لە دەزگاکانی راگەیاندن دەکەن بۆ رێزگرتن لە بڕیارەکانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان و پاراستنی پیشەی رۆژنامەوانی تاوەکو بە فەرمی راگەیەنراوی وەزارەت بڵاو دەبێتەوە پشت بە هیچ سەرچاوە و دەنگۆیەک نەبەستن و باسی دیاریکردنی یەکەم رۆژی جەژن لە هەرێمی کوردستان نەکەن.

ساڵانە لە کۆتایی مانگی رەمەزاندا لیژنەی باڵای بینینی مانگ لە وەزارەتی ئەوقاف و کاروباری ئایینی بە هەماهەنگی لەگەڵ لیژنە لاوەکییەکان لە پارێزگا و ئیدارە سەربەخۆکانی هەرێمی کوردستان بۆ چاودێریکردنی مانگ کۆدەبنەوە.

دیاریکردنی یەکەم رۆژی جەژن بە پشتبەستن بە بەڵگەی شەرعی و بینینی مانگ بە چاو یان ئامێری پێشکەوتوو دەکرێت.

لە ساڵانی رابردوودا بەشێک لە دەزگاکانی راگەیاندن پێش بڵاوبوونەوەی بڕیاری فەرمیی وەزارەتی ئەوقاف، بە پشتبەستن بە بڕیاری وڵاتانی دراوسێ یان قسەی شارەزایانی فەلەکناسی یەکەم رۆژی جەژنیان راگەیاندووە. ئەمەش زۆرجار بووەتە هۆی دروستبوونی پشێوی و سەرلێشێواوی لای هاووڵاتییان. بۆیە وەزارەتی ئەوقاف بەردەوام جەخت دەکاتەوە تەنیا سەرچاوەی فەرمی بۆ راگەیاندنی جەژن لە هەرێمی کوردستان راگەیەنراوی لیژنەی باڵای بینینی مانگە.