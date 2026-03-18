کەشوهەوای جەژنی رەمەزان و نەورۆز راگەیەنرا

ئەمڕۆ چوارشەممە، 18ـی ئاداری 2026، بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی کەشناسی و بوومەلەرزەزانی لە وەزارەتی گواستنەوە و گەیاندنی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، هاتنی شەپۆلێکی نوێی بارانبارینی راگەیاند.

بەپێی راپۆرتەکەی کەشناسی، لە پاشنیوەڕۆی رۆژی پێنجشەممە، 19ـی ئادار، کاریگەرییەکانی ئەم شەپۆلە دەردەکەوێت. هۆکاری سەرەکیی دروستبوونی شەپۆلەکە دەگەڕێتەوە بۆ یەکگرتنی هەردوو نزمەپاڵەپەستۆی دەریای ناوەڕاست و دەریای سوور.

سەرەتا لە ناوچە شاخاوییە سنوورییەکان، قەزا و ناحیەکانی دەوروبەری، لەگەڵ ئیدارە سەربەخۆکانی زاخۆ، سۆران و راپەڕین بە شێوەی نمەباران و بارانی مامناوەند دەست پێدەکات. لە هەندێک کاتدا هەورەتریشقەشی لەگەڵدا دەبێت.

لە کاتەکانی شەودا شەپۆلەکە فراوانتر دەبێت، سەنتەری پارێزگاکانی هەولێر، دهۆک، کەرکووک و ناوچەکانی باشووری هەولێر دەگرێتەوە، بەرێژەیەک بارانبارینەکە زیاتر دەبێت و دەگۆڕێت بۆ لێزمەباران و هەورەتریشقە.

کەشناسیی هەرێم پێشبینی دەکات رۆژی هەینی (20ی ئادار) کاریگەریی شەپۆلەکە لەسەر تەواوی ناوچەکان زیاتر بێت. بارانبارین بە شێوەی لێزمە دەبێت بەتایبەتی لە سنووری پارێزگای دهۆک (بەردەڕەش، ئاکرێ، ئامێدی، بجیل و سەرسەنگ)، ناوچە دەشتاییەکانی باشووری هەولێر و کۆیە، ئیدارەی راپەڕین و ناوچە شاخاوییەکانی ئیدارەی سۆران. پاشان شەپۆلەکە درێژ دەبێتەوە بۆ بەشێک لە رۆژهەڵاتی پارێزگای سلێمانی، پێشبینیش دەکرێت رێژەی بارانبارینەکە زیاد بکات.

بۆ رۆژی شەممە، 21ـی ئادار، ئاسمان بە زۆری هەوری تەواو دەبێت لەگەڵ بارینی نمەباران، بەڵام لە هەندێک ناوچە و کاتی جیاوازدا لێزمەبارانی کورتخایەن و هەورەتریشقە بەردەوام دەبێت. هاوکات پلەکانی گەرما دادەبەزن و خێرایی با چالاک دەبێت، ئەگەری بارینی تەرزەش لەسەر ناوچە شاخاوییەکان هەیە.

راپۆرتەکە ئاماژەی بەوە کرد، ئەمە شەپۆلێکی بەهارییە و کاریگەرییەکانی بۆ ماوەی زیاتر لە هەفتەیەک لەسەر ناوچەکانمان دەمێنێتەوە. تایبەتمەندیی ئەم شەپۆلە بریتییە لە ناجێگیریی کەشوهەوا وەک هەورەتریشقە، لێزمەبارانی خێرا و ناوچەیی، زیادبوونی خێرایی با و بەرز و نزمبوونی پلەکانی گەرما.

پێشبینی دەکرێت بڕی بارانبارین لە سەنتەری پارێزگاکان و ئیدارە سەربەخۆکان لە رۆژی هەینی بەم شێوەیەی خوارەوە بێت لەگەڵ ئەگەری زیادبوونی:

لە سەنتەری پارێزگاکان:

- هەولێر: 30 بۆ 40 ملم

- دهۆک: 30 بۆ 40 ملم

- سلێمانی: 25 بۆ 35 ملم

- هەڵەبجە: 20 بۆ 30 ملم

- کەرکووک: 15 بۆ 25 ملم

لە ئیدارە سەربەخۆکان:

- ئیدارەی سۆران: 40 بۆ 60 ملم (زۆرترین بڕی پێشبینیکراو)

- ئیدارەی زاخۆ: 35 بۆ 45 ملم

- ئیدارەی راپەڕین: 35 بۆ 50 ملم

- ئیدارەی گەرمیان: 20 بۆ 30 ملم