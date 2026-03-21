ڤلادیمێر پوتن: وەک دۆستێکی دڵسۆز و متمانەپێکراوی تاران دەمێنینەوە

پێش کاتژمێرێک

ڤلادیمیر پوتین، سەرۆکی رووسیا لەگەڵ پیرۆزبایی کردنی نەورۆز لە موجتەبا خامنەیی رێبەری نوێی باڵای ئێران و مەسعود پزیشکیان سەرۆککۆماری ئەو وڵاتە، جەختی کردەوە، وەک دۆستێکی دڵسۆزی تاران دەمێنێتەوە.

ئەمڕۆ شەممە، 21ـی ئاداری 2026، کۆشکی کرێملن لە راگەیەندراوێکدا ئاشکرای کرد، ڤلادیمێر پوتن، سەرۆکی رووسیا هیوای خواست گەلی ئێران بە بەهێزی بمێنێتەوە و ئەم تاقیکردنەوە سەختە تێپەڕێنن.

پوتن ئاماژەی بەوەشکردووە، مۆسکۆ لەم کاتە سەختەدا وەک دۆستێکی دڵسۆز و هاوبەشی متمانەپێکراو بۆ تاران دەمێنێتەوە، دەشڵێت، هیوای سەرکەوتنێکی شەرەفمەندانەتان بۆ دەخوازم.

نووسینگەی راگەیاندنی کرێملن رایگەیاند، پوتن بە بۆنەی جەژنی نەورۆز کە سەرەتای ساڵی نوێی 1405ـی ئێرانە، پیرۆزبایی لە سەرکردایەتی و گەلی ئێران کردووە.

نەورۆز هێمای هاتنی بەهار و نوێبوونەوەی سروشت و دەستپێکردنی ساڵی نوێی 2726ـی کوردیشە.