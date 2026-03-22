حزبوڵڵای عێراق: پێنج رۆژی دیکەش هێرشەکانمان بۆ سەر باڵیۆزخانەی ئەمریکا لە بەغدا رادەگرین

کەتائیبی حزبوڵڵای عێراق، بڕیاریدا بە درێژکردنەوەی ئەو مۆڵەتەی بۆ راگرتنی هێرشەکانی بۆ سەر باڵیۆزخانەی ئەمریکا لە بەغدا دیارییان کردبوو، بۆ ماوەی 5 رۆژی دیکە.

یەکشەممە 22ـی ئاداری 2026، ئەبو موجاهید ئەلعەساف، بەرپرسی ئەمنیی کەتائیبی حزبوڵلای عیراق، لە بەیاننامەیەکدا رایگەیاند: "دووپاتی دەکەینەوە کە هیچ حکوومەتێکی نوێ بەبێ مۆری (بەرەی مقاوەمەی ئیسلامی لە عێراق) دروست نابێت، هاوکات گوتویەتی،" مۆڵەتی دراوە بە باڵیۆزخانەی ئەمریکا بۆ پێنج رۆژی دیکە درێژ دەکرێتەوە و بەپێی پێشێلکارییەکانی دوژمن مامەڵە دەکەین".

لە بەیاننامەکەدا هێرشی توند کراوەتە سەر بەشێک لە سەرۆک کوتلە سیاسییەکانی عێراق و تیایدا هاتووە: "پەیاممان بۆ ئەو سەرکردە سیاسییانەی سەرکۆنەی هێرشەکانی بەرەی مقاوەمەی عێراق دەکەن و دواتر بە بەیاننامەی هەڵخەڵەتێنەر سەرکۆنەی بۆردومانی بارەگاکانی حەشدی شەعبی دەکەن، ئەوەیە کە گەل باش ئێوە و بەکرێگیراوی و سەرچاوەی دارایی تان دەناسێت، بۆیە بازرگانی بە خوێنی ئازادیخوازانی نیشتمانەوە مەکەن".

پێشتر رۆژی پێنجشەممە، کەتائیبی حزبوڵڵا پێنج مەرجی بۆ راگرتنی هێرشەکان بۆ سەر باڵیۆزخانەی ئەمریکا دانابوو کە گرنگترینیان بریتی بوون لە:

1- راگرتنی بۆردومان و کۆچپێکردنی خەڵک لە زاحیەی باشووری بەیرووت لەلایەن ئیسرائیلەوە.

2- پابەندبوونی ئەمریکا بە بۆردوماننەکردنی ناوچە نیشتەجێبووەکانی بەغدا و پارێزگاکان.

3- کشانەوەی کارمەندانی (CIA) لە دەوروبەری باڵیۆزخانە و مانەوەیان تەنها لەناو باڵەخانەکەدا (جگە لە هەرێمی کوردستان).

ئەم بڕیارەی حزبوڵڵا دوای زنجیرەیەک هێرشی موشەکی و درۆن دێت کە لە چەند رۆژی رابردوودا کرایە سەر باڵیۆزخانەی ئەمریکا لە ناوچەی سەوز.

لەلایەکی دیکەوە، حکوومەتی عێراق بە توندی سەرکۆنەی ئەو هێرشانەی کرد و بە کردەوەی تێرۆریستی و بەزاندنی سەروەریی عێراق وەسفی کردن، هۆشداریشی دا، ئەم جۆرە کارانە وڵات بەرەو لێکەوتەی مەترسیدار لەسەر ئاستی ئەمنیی و پەیوەندییە نێودەوڵەتییەکان دەبات.