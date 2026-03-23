زیاتر لە 50 ملیار دۆلار زیان بەر کۆمپانیاکانی فڕۆکەوانیی مەدەنی کەوتووە

کەرتی فڕۆکەوانیی مەدەنی لە جیهاندا رووبەڕووی یەکێک لە سەخترین قەیرانەکان بووەتەوە لە دوای بڵاوبوونەوەی ڤایرۆسی کۆرۆناوە تا ئێستا. بەهۆی جەنگی رۆژهەڵاتی ناوەڕاستەوە، گەشتە ئاسمانییەکان پەککەوتوون، نرخی بلیت بەرزبووەتەوە و تەنیا لە چەند هەفتەی رابردوودا کۆمپانیا گەورەکانی فڕین زیاتر لە 53 ملیار دۆلار لە بەهای پشکەکانیان لەدەستداوە.

بەگوێرەی راپۆرتێکی رۆژنامەی "فاینانشاڵ تایمز"، کەرتی فڕۆکەوانیی مەدەنیی لە قەیرانێکی قووڵدایە. تەنیا لەگەڵ چوونە ناو هەفتەی چوارەمی ململانێکان لە رۆژهەڵاتی ناوەڕاست، زیاتر لە 50 ملیار دۆلار لە بەهای بازاڕیی کۆمپانیا گەورەکانی فڕین بەهەڵم بووە و نیگەرانییەکان لە کەمیی سووتەمەنی روویان لە زیادبوون کردووە.

بەرزبوونەوەی نرخی بلیت و دوو هێندەبوونی تێچووی سووتەمەنی

چاوەڕوان دەکرێت گەشتیاران لە مانگەکانی داهاتوودا رووبەڕووی بەرزبوونەوەیەکی بەرچاوی نرخی بلیت ببنەوە. تێچووی سووتەمەنی فڕۆکە، کە نزیکەی یەک لەسەر سێی تێچووی گشتیی کۆمپانیاکان پێکدەهێنێت، لە دوای گرژییەکانی کۆتایی مانگی رابردوو دوو هێندە زیادی کردووە. کۆمپانیاکان ئاماژە بەوە دەکەن، بۆ پاراستنی هاوسەنگیی داراییان، ناچارن ئەو تێچووە زیادەیە بخەنە سەر شانی گەشتیاران.

قەیرانەکە لە "شۆکی ئۆکرانیا" تێپەڕی کردووە

کینتۆن جارفیس، بەڕێوەبەری جێبەجێکاری کۆمپانیای "easyJet" رایگەیاندووە؛ هەرچەندە دوای جەنگی رووسیا و ئۆکرانیا لە ساڵی 2022 نرخەکان بەرزبوونەوە، بەڵام هەڵکشانی ئێستا زۆر توندترە. ناوبراو دەڵێت: "ئەمە سەختترین قەیرانە لە دوای داخستنی ئاسمانی جیهان لە ساڵی 2020 بەهۆی کۆرۆناوە".

زیانی 53 ملیار دۆلاری و دڵەڕاوکێی وەبەرهێنەران

ئامارەکان دەریدەخەن کە 20 گەورە کۆمپانیای فڕین لە جیهاندا، نزیکەی 53 ملیار دۆلار لە بەهای پشکەکانیان لەدەستداوە. وەبەرهێنەران نیگەرانن و پێشبینی دابەزینی زیاتر دەکەن، بەتایبەت بۆ کۆمپانیاکانی وەک "Wizz Air" و "easyJet" کە پشکەکانیان لە بازاڕە جیهانییەکاندا پاشەکشەی کردووە.

کۆمپانیاکانی کەنداو لە چەقی قەیرانەکەدان

کاریگەرییەکانی ئەم جەنگە بە شێوەیەکی راستەوخۆ لەسەر کۆمپانیاکانی وەک (ئیماڕات، ئیتحاد و قەتەرییە) دەرکەوتووە، کە ناچار بوون گەشتەکانیان کەم بکەنەوە. ویلی واڵش، بەڕێوەبەری گشتیی یەکێتی نێودەوڵەتی گواستنەوەی ئاسمانی (IATA) دۆخەکە بە پاشەکشەی گەشتەکان لە دوای هێرشەکانی 11ی ئەیلوول دەچوێنێت. شارەزایانیش پێشبینی دەکەن کۆمپانیاکانی کەنداو پێویستیان بە هاوکاریی دارایی حکوومەتەکانیان بێت بۆ تێپەڕاندنی ئەم قۆناخە.

باری ئاسمانی لەژێر فشارێکی بێوێنەدایە

تەنیا گەشتیار نا، بەڵکو کەرتی گواستنەوەی کەلوپەلیش (شەحن) کاریگەر بووە. بەهۆی پەککەوتنی گواستنەوەی دەریایی، فشارێکی زۆر کەوتووەتە سەر فڕۆکە بارهەڵگرەکان. بەرپرسانی فڕۆکەخانەی جنێڤ ئاشکرایان کردووە کە فڕۆکە بارهەڵگرەکان بە تەواوی پڕن و بەشێک لە بارەکان ناچارن بە رێگەی وشکانی رەوانەی پاریس بکرێن.

لەگەڵ هەموو ئەم وێنە تەمومژاوییەدا، بەرپرسانی کۆمپانیاکانی فڕین هیوایان وایە بە وەستانی جەنگ و راگەیاندنی ئاگربەست، کەرتی فڕین بە خێرایی گەشە بکاتەوە و نرخەکان و پشکەکان لە بازاڕدا جێگیر ببنەوە.