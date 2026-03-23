سەعد مەعەن: هیچ هێرشێک نەکراوەتەسەر نێردەی ناتۆ لە عێراق

پێش 35 خولەک

سەعد مەعەن، سەرۆکی راگەیاندنی شانەی ئەمنی عێراق لە بارەی کشانەوەی هێز و راوێژکارییە سەربازییەکانی هاوپەیمانیی ناتۆ لە لێدوانێکی تایبەتدا بە کوردستان24ـی راگەیاند، هیچ هێرشێک نەکراوەتەسەر نێردەی ناتۆ لە عێراق .

مەعن ئێوارەی ئەمڕۆ دووشەممە 23ی ئاداری 2026، بە کوردستان24ـی رایگەیاند، کشانەوەی هێزی هاوپەیمانیی ناتۆ لە عێراق بە هەماهەنگی لەگەڵ حکوومەتی فیدراڵ بووە.

هەواڵی کشانەوەی هێزەکانی هاوپەیمانیی ناتۆ لە عێراق دەگەڕێتەوە بۆ بڵاوبوونەوەی راگەیەندراوێکی فەرماندەیی سەربازی هاوپەیمانەکە کە بنکە سەرەکییەکی لە شاری مۆنسی بەلجیکایە و تێیدا هاتووە "سەرجەم ئەندامە گرنگەکانی لە عێراق بە سەلامەتی و پارێزراوی بەرەو ئەوروپا دەکشێنێتەوە".

هەروەها جەنەڕاڵ ئەلێکسوس گرینکێویچ، لە هێزی ئاسمانی ئەمریکا و فەرماندەی باڵای هاوپەیمانیی ناتۆ لە ئەوروپا رایگەیاندووە " سوپاسی عێراق و هەموو هاوپەیمانان دەکەم کە لە گواستنەوەی سەلامەتی کارمەندانی ناتۆ لە عێراقەوە بۆ ئەوروپا هاوکار بوون".

نوێنەرایەتی ناتۆ لە عێراق بۆ ساڵی 2018 دەگەڕێتەوە وەک ئەرکێکی مەشق و راوێژکاری ناجەنگی بۆ پاڵپشتیی هێزە ئەمنییەکانی عێراق و بەرەنگاربوونەوەی داعش دامەزراوە.

پێشتر بەرپرسێکی هاوپەیمانێتیەکە، بێ ئەوەی ناوی ئاشکرا بکرێت ئاژانسی رۆیتەرزی راگەیاندووە، ژمارەی ئەو سەربازانەی ناتۆ لە عێراق کشاونەتەوە بە سەدان دەبێت.

هەروەها ناتۆ ئاشكریکردووە، ئەو هێزەیان کە لە عێراقدا لە ئەرک دابوون، لە بنکەیەکی سەربازیی ناتۆ لە ناپۆلی ئیتاڵیا لە ئەرکەکەیان بەردەوام دەبێت.