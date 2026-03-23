فوئاد حوسێن: هێرشەکەی سەر دەزگای هەواڵگری ناوخۆیی بووە

وەزیری دەرەوەی عێراق، لە لێدوانێکی نوێدا زانیاری هەستیار لەسەر دۆخی ئەمنیی عێراق ئاشکرا دەکات و رایدەگەیەنێت، ئەو هێرشەی کرایە سەر دەزگای هەواڵگریی نیشتمانیی عێراق، کارێکی ناوخۆیی بووە.

دووشەممە 23ـی ئاداری 2026، فوئاد حوسێن، وەزیری دەرەوەی عێراق، ئاماژەی بەوە کرد، ئەو لایەنانەی لە پشت هێرشەکانی سەر دەزگای هەواڵگری نیشتمانی عێراق و بنکە و بارەگا و دامەزراوەکانن زێدەڕۆیی زۆریان کردووە، بۆیە پێویستە حکوومەت رێکاری توند و رێگریی راستەقینە بگرێتەبەر، چونکە نابێت ئەم دۆخە بەم شێوەیە بەردەوام بێت.

فوئاد حوسێن باسی لەوەشکردووە، گرووپە چەکدارەکان لە عێراقدا تەنها هێزی سەربازی نین، بەڵکو خاوەنی پێگەی رێکخراوەیی و پەرلەمانین، هەر ئەمەش وایکردووە هێرشەکانیان تەنها لە هەرێمی کوردستان و باڵیۆزخانەکان قەتیس نەمێنێت، بەڵکو بگاتە دڵ و ناو جەرگەی دەوڵەت.

سەبارەت بەوەی بۆچی حکوومەتی عێراق ناتوانێت سنوورێک بۆ چالاکیی ئەو گرووپە چەکدارانە دابنێت، وەزیری دەرەوە بە راشکاوی گوتی: "ئەوان خاوەنی هێزن، هەم هێزی سەربازی، هەم رێکخراوەیی و هەم پەرلەمانی، ئەمەش راستییەکی روون و ئاشکرایە".

ئەم لێدوانانەی وەزیری دەرەوە لە کاتێکدایە کە عێراق لەژێر فشاری نێودەوڵەتیدایە بۆ پاراستنی نێردە دیپلۆماسییەکان و بنکە حکوومییە هەستیارەکان لە هێرشی گرووپە چەکدارەکان.