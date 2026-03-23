سوپای سووریا: بە مووشەک بنکەیەکی سەربازی لە حەسەکە کرایە ئامانج

پێش 50 خولەک

سوپای سووریا رایگەیاند، لە خاکی عێراقەوە بە پێنج مووشەک هێرشی سەر بنکەیەکی سەربازی لە سنووری پارێزگای حەسەکە.

هەروەها ئاماژەیداوە، سوپای عێراق بە سوپای سووریای راگەیاندووە، هەڵمەتێکی گەڕانیان دەستپێکردووە بۆ دۆزینەوەی ئەنجامدەرانی هێرشکەرانی سەر بنکە سەربازییەکەی سنووری حەسەکە.

هەر لە بارەی هێرشەکەی سەر بنکەی سەربازی خەراب ئەلجیر، سیپان حەمۆ، جێگری وەزیری بەرگریی سووریا بۆ ناوچەی رۆژهەڵات لە تۆڕی کۆمەڵایەتیی ئێکس نووسیویەتی " سەرکۆنە هێرشە مووشەکییەکەی سەر بنکەی سەربازیی خەراب حەلجیر دەکەین، کە لە خاکی عێراقەوە هێرشەکان کراون، بەڵام جگە لە زیانی ماددی هێچ زیانیكی گیانی لە هێزەکانمان نەبووە".

دەشڵێت "دەسەڵاتدارانی عێراق دەبێت بەرپرسیارێتی تەواو و راستەوخۆی ئەو کردەوەیە بگرنە ئەستۆ و پێویستە رێکاریی توند و خێرا بگرنەبەر بۆ ئەوەی جارێکی دیکە پێشێلکاری لەمجۆرە دووبارە نەکرێتەوە".

ئێوارەی ئەمڕۆ دووشەممە 23ی ئاداری 2023، سەرچاوەیەکی ئەمنی لە پارێزگای نەینەوای عێراق رایگەیاندووە، حەوت مووشەک لە خاکی عێراقەوە ئاراستەی بنکەی خەراب ئەلجیر کراوە، کە دەکەوێتە سنووری قامشلۆ لە پارێزگای حەسەکە لە باکووری رۆژهەڵاتی سووریا.

بنکەی خەراب ئەلجیر لە باشووری قامیشلۆی سنووری پارێزگای حەسەکە، پێشتر لە چوارچێوەی هاوپەیمانیی نێودەوڵەتی بۆ بەرەنگاربوونەوەی داعش، هێزی سەربازی ئەمریکای بە هێلیکۆپتەری جەنگییەوە تێدا جیگیرکرابوو، بەڵام مانگی رابردوو دوای رێککەوتنی هەسەدە و حکوومەتی سووریا هێزەکانیان لەو بنکەیە کشاندەوە و چۆڵیان کرد.