سێنتکۆم: زیاتر لە نۆ هەزار ئامانجمان لە ئێران پێکاوە

فەرماندەیی ناوەندیی هێزەکانی ئەمریکا (سێنتکۆم) رایگەیاند، تاوەکوو ئێستا زیاتر لە نۆ هەزار ئامانجیان لە ناو ئێران پێکاوە و زیاتر لە 140 کەشتی ئەو وڵاتەیان تێکشکاندووە.

فەرماندەییەکە لە تۆڕی کۆمەڵایەتیی ئێکس بەرەبەیانی ئەمڕۆ چوارشەممە 24ی ئاداری 2026، ئامارێکی نوێی جەنگی ئێرانی بڵاوکردەوە و ئاماژیداوە، لەسەر فەرمانی سەرۆکی ویلایەتە یەکگرتووەکان، لە 28ی شوباتی 206 ـەوە، ئۆپەراسیۆنی "تووڕەیی داستانئاسا"یان لە دژی ئێران دەستپێکردووە و بەردەوام لە هێرشکردنە سەر ئامانجەکان بە مەبەستی هەڵوەشاندنەوەی دەزگا ئەمنییەکانی ئێران.

هەروەها رایگەیاندووە، لە هێرشەکانیاندا ئامانجیان لەنێو بردنی هەموو ئەو شوێنانەیە کە سەرچاوەی هەڕەشەی راستەوخۆ و مەترسیدارن بۆ ئەمریکا و هاوپەیمانەکانی.

بە گوێرەی ئەو ئامارەکان سێنتکۆم بڵاوی کردووەتەوە، لە 24 رۆژی جەنگدا، هێزەکانی ئەمریکا بە چەندین فڕۆکە جەنگی، هێزی دەریایی و بنکەی مووشەکی زیاتر لە نۆ هەزار هێرشیان بۆ سەر خاکی ئێران ئەنجامداوە و زیاتر لە نۆ هەزار ئامانجیان پێکاوە، لە نێویاندا زیاتر لە 140 کەشی کۆماری ئیسلامی ئێرانیان تێکشاندووە.

لە بارەی ئەو شوێنانەی لە هێرشەکاندا کردوویانەتە ئامانج، سێنکۆم نووسیویەتی، جۆرەکانی ئامانج ئەمانە بوون:

- سەنتەرەکانی فەرماندەیی و کۆنترۆڵ.

- باڵەخانەکانی بارەگای سوپای پاسداران.

- پێگە هەواڵگرییەکانی سوپای پاسداران.

- سیستەمەکانی بەرگریی ئاسمانی.

- بنکەکانی مووشەکی بالیستی.

- کەشتی و ژێردەریایی و هێزی دەریایی.

- بنکەکانی مووشەکی دژە کەشتی.

- تواناکانی پەیوەندییە سەربازییەکان.

- کارگەکانی دروستکردنی مووشەکی بالیستی و درۆن.

- کارگەکانی بەرهەمهێنانی چەک و کۆگا.

- دامەزراوەکانی مووشەکی زەوی بۆ ئاسمان.

- ژێرخانەکانی پشتیوانیی سەربازی.