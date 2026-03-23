سێنتکۆم: زیاتر لە نۆ هەزار ئامانجمان لە ئێران پێکاوە

فەرماندەیی ناوەندیی هێزەکانی ئەمریکا  (سێنتکۆم) رایگەیاند، تاوەکوو ئێستا زیاتر لە نۆ هەزار ئامانجیان لە ناو ئێران پێکاوە و زیاتر لە 140 کەشتی ئەو وڵاتەیان تێکشکاندووە.

فەرماندەییەکە لە تۆڕی کۆمەڵایەتیی ئێکس بەرەبەیانی ئەمڕۆ چوارشەممە 24ی ئاداری 2026، ئامارێکی نوێی جەنگی ئێرانی بڵاوکردەوە و ئاماژیداوە، لەسەر فەرمانی سەرۆکی ویلایەتە یەکگرتووەکان، لە 28ی شوباتی 206 ـەوە، ئۆپەراسیۆنی "تووڕەیی داستانئاسا"یان لە دژی ئێران دەستپێکردووە و بەردەوام لە هێرشکردنە سەر ئامانجەکان بە مەبەستی هەڵوەشاندنەوەی دەزگا ئەمنییەکانی ئێران.

هەروەها رایگەیاندووە، لە هێرشەکانیاندا ئامانجیان لەنێو بردنی هەموو ئەو شوێنانەیە کە سەرچاوەی هەڕەشەی راستەوخۆ و مەترسیدارن بۆ ئەمریکا و هاوپەیمانەکانی.

بە گوێرەی ئەو ئامارەکان سێنتکۆم بڵاوی کردووەتەوە، لە 24 رۆژی جەنگدا، هێزەکانی ئەمریکا بە چەندین فڕۆکە جەنگی، هێزی دەریایی و بنکەی مووشەکی زیاتر لە نۆ هەزار هێرشیان بۆ سەر خاکی ئێران ئەنجامداوە و زیاتر لە نۆ هەزار ئامانجیان پێکاوە، لە نێویاندا زیاتر لە 140 کەشی کۆماری ئیسلامی ئێرانیان تێکشاندووە.

لە بارەی ئەو شوێنانەی لە هێرشەکاندا کردوویانەتە ئامانج، سێنکۆم نووسیویەتی، جۆرەکانی ئامانج  ئەمانە بوون:

-          سەنتەرەکانی فەرماندەیی و کۆنترۆڵ.

-          باڵەخانەکانی بارەگای سوپای پاسداران.

-          پێگە هەواڵگرییەکانی سوپای پاسداران.

-          سیستەمەکانی بەرگریی ئاسمانی.

-          بنکەکانی مووشەکی بالیستی.

-          کەشتی و ژێردەریایی و هێزی دەریایی.

-          بنکەکانی مووشەکی دژە کەشتی.

-          تواناکانی پەیوەندییە سەربازییەکان.

-          کارگەکانی دروستکردنی مووشەکی بالیستی و درۆن.

-          کارگەکانی بەرهەمهێنانی چەک و کۆگا.

-          دامەزراوەکانی مووشەکی زەوی بۆ ئاسمان.

-          ژێرخانەکانی پشتیوانیی سەربازی.

 
 
