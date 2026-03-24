حزبی زەحمەتکێشانی کوردستان: دەیانەوێت هەرێمی کوردستان پەلکێشی جەنگ بکەن

مەکتەبی سیاسیی حزبی زەحمەتکێشانی کوردستان بە توندی سەرکۆنەی مووشەکبارانی بارەگاکانی پێشمەرگە لە سنووری سۆران دەکات و داوا دەکات لە رێگەی فشاری دیپلۆماسییەوە ئێران ناچار بکرێت واز لە بۆردوومانکردنی هەرێمی کوردستان بهێنێت.

سێشەممە 24ی ئاداری 2026، مەکتەبی سیاسیی حزبی زەحمەتکێشانی کوردستان لە بەیاننامەیەکدا سەرکۆنەی ئەو هێرشە مووشەکییانەی کرد کە سەر لە بەیانی ئەمڕۆ بارەگاکانی هێزی پێشمەرگەی لە سنووری ئیدارەی سەربەخۆی سۆران کردە ئامانج و بەهۆیەوە پۆلێک پێشمەرگە شەهید و بریندار بوون.

حزبی زەحمەتکێشان ئەو هێرشانەی بە "کردەوەی دوژمنکارانەی بێ پاساو" وەسف کرد و رایگەیاند: "لە رێگەی بۆردوومانی بارەگاکانی هێزی پێشمەرگە، هەوڵ دەدرێت هەرێمی کوردستان پەلکێشی ئەو جەنگە بکرێت کە تا ئێستا هەرێم هەڵوێستی بێلایەنانەی خۆی تێدا پاراستووە."

لە بەیاننامەکەدا هاتووە، حزبی زەحمەتکێشان پرسە و سەرەخۆشی ئاراستەی کەسوکاری ئەو پێشمەرگانە دەکات کە لە هێرشەکەدا شەهید بوون و هیوای چاکبوونەوەی خێراش بۆ بریندارەکان دەخوازێت.

هاوکات، مەکتەبی سیاسیی ئەو حزبە داوا دەکات، لە رێگەی فشارە دیپلۆماسییەکانەوە کار بکرێت بۆ ئەوەی ئێران ناچار بکرێت کۆتایی بە بۆردوومان و هێرشەکانی بۆ سەر خاکی هەرێمی کوردستان بهێنێت.