لایەنە سیاسییەکان ناوی کاندیدەکانیان بۆ کابینەکەی عەلی زەیدی رادەگەیەنن

پێش 45 خولەک

سەرجەم فراکسیۆنە سیاسییەکان ناوی کاندیدەکانیان بۆ وەرگرتنی پۆستە وەزارییەکان لە حکوومەتەکەی عەلی فالح زەیدی راگەیاند. لەو چوارچێوەیەدا، پشکی کورد بۆ وەزارەتە سیادی و خزمەتگوزارییەکان یەکلا کرایەوە و لایەنەکانی شیعە و سوننەش کاندیدەکانیان ئاشکرا کرد.

پێنجشەممە، 14ـی ئایاری 2026، ژمارەیەک لە فراکسیۆنە پەرلەمانییەکان و لایەنە سیاسییەکانی عێراق، بە فەرمی ناوی کاندیدەکانیان بۆ وەرگرتنی پۆستە وەزارییەکان لە کابینەی نوێی حکوومەت بە سەرۆکایەتیی عەلی فالح زەیدی، سەرۆکوەزیرانی راسپێردراو، راگەیاند.

هەروەها بە پێی زانیارییەکان تاوەکو ئێستا 8 پۆستی وەزاریی کێشەیان لەسەرە و رێککەوتنی کۆتاییان لەسەر نەکراوە، هاوکات پشکی لایەنە کوردییەکان لە کابینەکەدا دیاریی کراوە.

رۆژی پێنجشەممە، 7ـی ئایاری 2026، عەلی زەیدی، سەرۆکوەزیرانی راسپێردراو، کارنامەی وەزاریی حکوومەتی نوێی عێراقی پێشکەش بە هەیبەت حەلبووسی، سەرۆکی پەرلەمان کرد.

پۆستە وەزارییەکان و ناوی کاندیدەکان:

کاندیدی وەزارەتی دەرەوە

فوئاد حوسێن

کاندیدی وەزارەتی نەوت

باسم محەمەد

کاندیدی وەزارەتی دارایی

فالح ساری

کاندیدی وەزارەتی ناوخۆ

فەریق قاسم عەتا

کاندیدی وەزارەتی داد

خالید شوانی

کاندیدی وەزارەتی ئاوەدانکردنەوە

رێباز حەملان

کاندیدی وەزارەتی پیشەسازی

محەمەد نووری

کاندیدی وەزارەتی گەیاندن

مستەفا سەنەد

کاندیدی وەزارەتی بازرگانی

مستەفا نزار عانی

کاندیدی وەزارەتی کارەبا

عەلی سەعدی وهەیب

کاندیدی وەزارەتی پلاندانان

ئەحمەد عەززاوی

کاندیدی وەزارەتی تەندروستی

عەبدولحوسێن مووسەوی

کاندیدی وەزارەتی سەرچاوەکانی ئاو

موسەننا تەمیمی

کاندیدی وەزارەتی کشتوکاڵ

عەبدولڕەحیم شەممەری

کاندیدی وەزارەتی گواستنەوە

سەیدوەهب حەسەنی

کاندیدی وەزارەتی خوێندنی باڵا

عامر خوزاعی

کاندیدی وەزارەتی پەروەردە

عەبدولکەریم عەبتان

کاندیدی وەزارەتی رۆشنبیری

ئیبراهیم نامیس

کاندیدی وەزارەتی وەرزش و لاوان

سەفا کینانی