تەرمی ئادەم خورشیدی تەمەن سێ ساڵان دۆزرایەوە

پێش دوو کاتژمێر

دوای دوو هەفتە تەرمی سێیەم قوربانیی رووداوەکەی گەلی عەلی بەگ لە رووباری خەلان بیاو دۆزرایەوە.

ئەمڕۆ پێنجشەممە، 14ـی ئایاری 2026، رەوەند هاودیانی، گوتەبێژی بەرگریی شارستانیی سۆران بە بەکر سلێمان پەیامنێری کورستان24، لە سۆران راگەیاند: بە پێی زانیارییە سەرەتاییەکان تەرمی ئادەم خورشیدی تەمەن سێ ساڵان لە رووباری خەلان بیاو دۆزرایەوە.

هاوکات دوو رۆژ لەمەوبەر، واتە رۆژی سێشەممە، 12ـی ئایاری 2026، کاروان میراودەلی، بەڕێوەبەری بەرگریی شارستانیی سۆران بە کوردستان24ـی راگەیاند: تەرمی مینا عیسای تەمەن 17ساڵان لەخەلان بیاو دۆزرایەوە.

هەروەها رۆژی سێشەممە، 5ـی ئایاری 2026، تەرمی یەکەم قوربانیی رووداوەکەی گەلی عەلی بەگ، بەناوی لاوەند خورشیدی تەمەن حەفت ساڵان لە لایەن تیمەکانی بەرگریی شارستانیی سۆرانەوە دۆزرایەوە.

رووداوەکەی گەلی عەلی بەگ

شەوی هەینی، 1ـی ئایاری 2026، لە رووداوێکدا ئۆتۆمبێلەک پێنج سەرنشینی تێدابوو، ئافرەت و پیاوەکە لە کاتی رووداوەکەدا لە ئۆتۆمبێلەکە پەڕیوون و سەلامەت دەرچوون، بەڵام بەهۆیەوە سێ منداڵ کە تەمەنیان (3، 7 و 17) ساڵان بوو، کەوتوونەتە نێو رووبارەکە.

هەروەها لە ماوەی چەند رۆژی رابردوو تیمەکانی بەرگریی شارستانیی سۆران چەندین تەکنیکی نوێیان بەکارهێنا بۆ دۆزینەوە تەرمی قوربانییەکان، هەر ئەوکات، کاروان میراودەلی بەڕێوەبەری بەرگریی شارستانیی سۆران بە کوردستان24ـی راگەیاندبوو، بە هاوکاری کۆمپانیایەکی کەرتی تایبەت و تیمێکی ئەندازیاری لە هەولێرەوە، تەکنیکی نوێ بەکاردەهێنین، کە ئەمە یەکەمجارە لە بواری بەرگریی شارستانیدا بۆ گەڕان لە ناو ئاودا بەکاریدەهێنین".

سەبارەت بە شێوازی کارکردنی ئامێرەکە، بەڕێوەبەری بەرگریی شارستانیی سۆران ئاماژەی بەوە کرد، کە ئامێرەکە لە شێوەی چوارگۆشەیەکدایە و هەستیاری (سێنسەر)ی کارەبایی پێوەیە، دەتوانێت تاوەکو قووڵایی 15 مەتر و لە بازنەیەکی 25 مەتریدا، هەر تەنێکی ئاسنین لە ناو ئاودا هەبێت، لە رێگەی ئاماژەی رەنگەکانەوە دەستنیشانی بکات.

لە ئەنجامدا ئەمڕۆ پێنجشەممە تەرمی سێیەم قوربانی دۆزرایەوە.