یەکێتی زانایان: هێرشەکەی سەر سپیلک پێچەوانەی بنەماکانی ئیسلام و مافی دراوسێیەتییە

یەکێتی زانایانی ئایینی ئیسلامی کوردستان بە توندی سەرکۆنەی هێرشە مووشەکییەکەی سەر بارەگای پێشمەرگە لە سنووری سۆران دەکات و رایدەگەیەنێت، رشتنی خوێنی ناحەق زوڵمێکی گەورەیە و هیچ پاساوێک هەڵناگرێت.

ئەمڕۆ 24ی ئاداری 2026، یەکێتی زانایانی ئایینی ئیسلامی کوردستان لە پەیامێکدا ئیدانەی ئەو هێرشە مووشەکییەی کرد کە شەوی رابردوو بارەگای هێزەکانی پێشمەرگەی لە سپیلک لە سنووری ئیدارەی سەربەخۆی سۆران کردە ئامانج، کە بەهۆیەوە 6 پێشمەرگە شەهید و 30ی دیکەش بریندار بوون.

لە پەیامەکەدا هاتووە: "زۆر بە توندی ئەو جۆرە هێرش و کردە نامرۆڤانەیە ئیدانە و شەرمەزار دەکەین، کە پێچەوانەی بنەماکانی ئیسلام و مافی مرۆڤ و مافی دراوسێیەتییە. لە ئیسلامدا رشتنی خوێن بە ناحەق زوڵمێکی زۆر گەورە و غەدرێکی دوژمنکارانەیە و هیچ پاساوێک هەڵناگرێت."

یەکێتی زانایان وێڕای دەربڕینی پرسە و هاوخەمی بۆ خانەوادەی شەهیدان، دوعای شیفای بۆ بریندارەکان خواست و رایگەیاند: "خوای گەورە کوردستانمان بپارێزێت."