ئومێد خۆشناو: پێویستە کۆمەڵگەی نێودەوڵەتیی و حکوومەتی فیدراڵ بەجددی بێنە سەر هێڵ

پارێزگاری ھەولێر دوای ئەوەی سەردانی ئەو پێشمەرگانە کە کرد کە شەوی رابردوو بەهۆی هێرشی مووشەکییەوە برینداربوون، ئاماژەی بەوە دا، داواکارین لە حکوومەتی عێراق و کۆمەڵگەی نێودەوڵەتیی لەسەر ئەم بابەت و ئەو زوڵمەی لە هەرێمی کوردستان دەکرێت بەجددی تر بێنە سەر هێڵ.

ئومێد خۆشناو، پارێزگاری هەولێر ئەمڕۆ سێشەممە، 24ـی ئاداری 2026، لە کۆنگرەیەکی رۆژنامەوانیدا رایگەیاند: بە ناحەق رژانی خوێنی شەش پێشمەرگە کە تەنیا ئامانجیان بەرگرییکردنە لە خاک و خەڵکی هەرێمی کوردستانە، هیچ پەیوەنییان بە شەڕەوە نییە کە ئێستا لە ئارادا هەیە، بەڵگەی بێڕیزیکردنە لە سنوور و دەسەڵاتی دەوڵەت.

ئومێد خۆشناو گوتیشی: داواکارین لە حکوومەتی عێراق و کۆمەڵگەی نێودەوڵەتیی لەسەر ئەم بابەت و ئەو زوڵمەی لە هەرێمی کوردستان دەکرێت بەجددی تر بێنە سەر هێڵ.

هەروەها ئاماژەی بەوە دا، بەشێک لە بریندارەکان برینەکانیان سووکە، هەندێکی دیکە پێویستیان بە چارەسەری هەیە، هەروەها بەشێک لەو بریندارە گواستراونەتە نەخۆشخانەی ئیمێرجنسی شاری هەولێر.

جێگەی باسە، بەرەبەیانی ئەمڕۆ لە دوو هێرشی جیاوازدا بە 6 موشەکی بالستی کۆماری ئیسلامی ئێران، هێرشکرایە سەر هەردوو بارەگای فیرقەی 7ی پیادەی دەڤەری 1 و هێزێکی فیرقەی 5ی پیادەی هێزەکانی پێشمەرگەی کوردستان لە سنووری ئیدارەی سەربەخۆی سۆران، بەپێی ڕاگەیەنراوی فەرمی وەزارەتی پێشمەرگەش، لەئەنجامی ئەو هێرشەدا 6 پێشمەرگە شەهیدبوون و 30 پێشمەرگەی دیکەش برینداربوون.