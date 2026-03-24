عێراق.. چوار تۆمەتباری هێرشە مووشەکییەکەی سەر خاکی سووریا دەستگیر کران
ژمارەیەک حزب و لایەنی سیاسی سەرکۆنەی هێرشکردنە سەر هێزەکانی پێشمەرگە دەکەن

لە دوای هێرشە مووشەکییەکەی بەرەبەیانی ئەمڕۆ بۆ سەر بارەگاکانی هێزی پێشمەرگە لە سنووری ئیدارەی سەربەخۆی سۆران، لێشاوێکی توندی ئیدانەکردن لەلایەن هێزە سیاسییەکان و سەرکردە و لایەنە پەیوەندیدارەکانی بەدوای خۆیدا هێنا.

هاوپەیمانی دەنگی نیشتمانی: دەیانەوێت هەرێم پەلکێشی شەڕ بکەن
لای خۆیەوە، مەکتەبی سیاسیی هاوپەیمانی دەنگی نیشتمانی هێرشەکەی بە "بێ پاساو" ناوبرد و رایگەیاند "لە رێگەی ئەم بۆردوومانانەوە هەوڵدەدرێت هەرێمی کوردستان پەلکێشی جەنگێک بکرێت کە خواستی حکومەت و گەلی ئێمە نییە."

 هاوپەیمانییەکە ئاماژەی بەوە کردووە، هەرێمی کوردستان لایەنێک نییە لە کێشە و ئاڵۆزییەکانی ناوچەکە و پێویستە لە ڕێگەی فشاری دیپلۆماسییەوە کۆتایی بەم هێرشانە بهێنرێت.

بزووتنەوەی رزگاریی دیموکراتی کوردستان: پیلانێکی داڕێژراوە
مەکتەبی سیاسیی بزووتنەوەی ڕزگاریی دیموکراتی کوردستان، لە راگەیەندراوێکدا ئاماژەی بەوە دا کە ئەم هێرشە لە کاتێکدایە کە هەرێم هەوڵی دیالۆگ و ئاشتی دەدات، بەڵام "گرووپە لەیاسادەرچووەکان بە بیانووی جۆراوجۆر پەلاماری خاکی کوردستان دەدەن."

 بزووتنەوەکە هێرشەکەی بە "غەدرێکی گەورە" و "پیلانێکی مەترسیدار" ناوبرد کە ئامانج لێی تێکدانی سەقامگیریی هەرێمی کوردستانە.

حزبی ڕزگاریی کوردستان: کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی بێدەنگی بشکێنێت
هەروەها ئەنجوومەنی سیاسیی حزبی ڕزگاریی کوردستان، هێرشەکەی بە "دەستدرێژییەکی ئاشکرا" لەلایەن کۆماری ئیسلامیی ئێران و هێزە داردەستەکانی ناوبرد. لە راگەیەندراوەکەدا هاتووە"ئەم هێرشانە نیشانەی شکست و بێئومێدیی دوژمنانی گەلەکەمانە بەرامبەر بە ئیرادەی پێشمەرگە." حزبەکە داوای لە نەتەوە یەکگرتووەکان و وڵاتانی جیهان کرد کە چیتر بەرانبەر ئەم تاوانانە بێدەنگ نەبن و سنوورێک بۆ پێشێلکارییەکانی ئێران دابنێن.

بەرەبەیانی ئەمڕۆ 24ـی ئاداری 2026، بە شەش مووشەکی بالیستی هێرشکرایە سەر بارەگاکانی پێشمەرگە لە سنووری سۆران و خەلیفان، کە بەپێی ئامارە سەرەتاییەکان شەش پێشمەرگە شەهید بوون و زیاتر لە 30 پێشمەرگەی دیکەش بریندارن.

 
