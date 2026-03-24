ژمارەیەک حزب و لایەنی سیاسی سەرکۆنەی هێرشکردنە سەر هێزەکانی پێشمەرگە دەکەن

پێش 12 کاتژمێر

لە دوای هێرشە مووشەکییەکەی بەرەبەیانی ئەمڕۆ بۆ سەر بارەگاکانی هێزی پێشمەرگە لە سنووری ئیدارەی سەربەخۆی سۆران، لێشاوێکی توندی ئیدانەکردن لەلایەن هێزە سیاسییەکان و سەرکردە و لایەنە پەیوەندیدارەکانی بەدوای خۆیدا هێنا.

هاوپەیمانی دەنگی نیشتمانی: دەیانەوێت هەرێم پەلکێشی شەڕ بکەن

لای خۆیەوە، مەکتەبی سیاسیی هاوپەیمانی دەنگی نیشتمانی هێرشەکەی بە "بێ پاساو" ناوبرد و رایگەیاند "لە رێگەی ئەم بۆردوومانانەوە هەوڵدەدرێت هەرێمی کوردستان پەلکێشی جەنگێک بکرێت کە خواستی حکومەت و گەلی ئێمە نییە."

هاوپەیمانییەکە ئاماژەی بەوە کردووە، هەرێمی کوردستان لایەنێک نییە لە کێشە و ئاڵۆزییەکانی ناوچەکە و پێویستە لە ڕێگەی فشاری دیپلۆماسییەوە کۆتایی بەم هێرشانە بهێنرێت.

بزووتنەوەی رزگاریی دیموکراتی کوردستان: پیلانێکی داڕێژراوە

مەکتەبی سیاسیی بزووتنەوەی ڕزگاریی دیموکراتی کوردستان، لە راگەیەندراوێکدا ئاماژەی بەوە دا کە ئەم هێرشە لە کاتێکدایە کە هەرێم هەوڵی دیالۆگ و ئاشتی دەدات، بەڵام "گرووپە لەیاسادەرچووەکان بە بیانووی جۆراوجۆر پەلاماری خاکی کوردستان دەدەن."

بزووتنەوەکە هێرشەکەی بە "غەدرێکی گەورە" و "پیلانێکی مەترسیدار" ناوبرد کە ئامانج لێی تێکدانی سەقامگیریی هەرێمی کوردستانە.

حزبی ڕزگاریی کوردستان: کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی بێدەنگی بشکێنێت

هەروەها ئەنجوومەنی سیاسیی حزبی ڕزگاریی کوردستان، هێرشەکەی بە "دەستدرێژییەکی ئاشکرا" لەلایەن کۆماری ئیسلامیی ئێران و هێزە داردەستەکانی ناوبرد. لە راگەیەندراوەکەدا هاتووە"ئەم هێرشانە نیشانەی شکست و بێئومێدیی دوژمنانی گەلەکەمانە بەرامبەر بە ئیرادەی پێشمەرگە." حزبەکە داوای لە نەتەوە یەکگرتووەکان و وڵاتانی جیهان کرد کە چیتر بەرانبەر ئەم تاوانانە بێدەنگ نەبن و سنوورێک بۆ پێشێلکارییەکانی ئێران دابنێن.

بەرەبەیانی ئەمڕۆ 24ـی ئاداری 2026، بە شەش مووشەکی بالیستی هێرشکرایە سەر بارەگاکانی پێشمەرگە لە سنووری سۆران و خەلیفان، کە بەپێی ئامارە سەرەتاییەکان شەش پێشمەرگە شەهید بوون و زیاتر لە 30 پێشمەرگەی دیکەش بریندارن.