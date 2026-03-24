عێراق.. چوار تۆمەتباری هێرشە مووشەکییەکەی سەر خاکی سووریا دەستگیر کران
جەنگی ئێران سیاسی

پەرلەمانتارانی مەسیحی سەرکۆنەی هێرشکردنە سەر هێزەکانی پێشمەرگە دەکەن

کوردستان هێرشی سەر هێزەکانی پێشمەرگە

لە ئەنجامی هێرشی موشەکیی بالیستی بۆ سەر بارەگای فیرقەی حەوت لە دەڤەری یەک، شەش پێشمەرگەی قارەمان شەهید بوون و 30 پێشمەرگەی دیکەش بریندار بوون، لە کاردانەوەی ئەم هێرشەدا، دوو پەرلەمانتاری پێکهاتەی مەسیحی لە پەرلەمانی کوردستان پەیامێکی توندیان بڵاوکردەوە.

سێشەممە 24ـی ئاداری 2026، هەریەکە لە دکتۆر جەیمس حەسدو هێدو و رامی نوری سیاوش، پەرلەمانتارانی مەسیحی لە پەرلەمانی کوردستان، لە راگەیەندراوێکی هاوبەشدا بە توندی سەرکۆنەی ئەم هێرشەیان کرد و رایانگەیاند: "ئەم هێرشە موشەکییە بە ئەنقەست ئەنجام دراوە، سەرەڕای بێلایەنیی هەرێمی کوردستان لە جەنگەکاندا ئەمجۆرە هێرشانە تەنها ئامانج لێی تێکدانی ئارامی و ئاسایشی هەرێمی کوردستانە. 

لە بەشێکی دیکەی راگەیەندراوەکەدا هاتووە، ئەم دەستدرێژییانە بەشێکن لە زنجیرە هێرشە بەردەوامەکانی سەر شارەکانی هەرێمی کوردستان کە بێ هیچ پاساوێک خەڵکی سڤیل و هێزە پارێزەرەکانی کوردستان دەکەنە ئامانج، پەرلەمانتاران جەختیان کردەوە، "خوێنی شەهیدانی پێشمەرگە لە رووی مرۆیی و ئەخلاقییەوە لە ئەستۆی هێرشکاران دەبێت".

لە کۆتایی پەیامەکەیاندا، هەردوو پەرلەمانتارەکە هاوخەمی و سەرەخۆشی خۆیان بۆ بنەماڵەی سەربەرزی شەهیدان دەربڕی و هیوای زوو چاکبوونەوەیان بۆ بریندارەکان خواست و ئاماژەیان بەوە کرد، ئەم کۆستە گەورەیە جێگەی داخ و پەژارەیەکی زۆرە بۆ هەموو لایەک.

 
کاروان شوانی ,