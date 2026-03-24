پەرلەمانتارانی مەسیحی سەرکۆنەی هێرشکردنە سەر هێزەکانی پێشمەرگە دەکەن

پێش 43 خولەک

لە ئەنجامی هێرشی موشەکیی بالیستی بۆ سەر بارەگای فیرقەی حەوت لە دەڤەری یەک، شەش پێشمەرگەی قارەمان شەهید بوون و 30 پێشمەرگەی دیکەش بریندار بوون، لە کاردانەوەی ئەم هێرشەدا، دوو پەرلەمانتاری پێکهاتەی مەسیحی لە پەرلەمانی کوردستان پەیامێکی توندیان بڵاوکردەوە.

سێشەممە 24ـی ئاداری 2026، هەریەکە لە دکتۆر جەیمس حەسدو هێدو و رامی نوری سیاوش، پەرلەمانتارانی مەسیحی لە پەرلەمانی کوردستان، لە راگەیەندراوێکی هاوبەشدا بە توندی سەرکۆنەی ئەم هێرشەیان کرد و رایانگەیاند: "ئەم هێرشە موشەکییە بە ئەنقەست ئەنجام دراوە، سەرەڕای بێلایەنیی هەرێمی کوردستان لە جەنگەکاندا ئەمجۆرە هێرشانە تەنها ئامانج لێی تێکدانی ئارامی و ئاسایشی هەرێمی کوردستانە.

لە بەشێکی دیکەی راگەیەندراوەکەدا هاتووە، ئەم دەستدرێژییانە بەشێکن لە زنجیرە هێرشە بەردەوامەکانی سەر شارەکانی هەرێمی کوردستان کە بێ هیچ پاساوێک خەڵکی سڤیل و هێزە پارێزەرەکانی کوردستان دەکەنە ئامانج، پەرلەمانتاران جەختیان کردەوە، "خوێنی شەهیدانی پێشمەرگە لە رووی مرۆیی و ئەخلاقییەوە لە ئەستۆی هێرشکاران دەبێت".

لە کۆتایی پەیامەکەیاندا، هەردوو پەرلەمانتارەکە هاوخەمی و سەرەخۆشی خۆیان بۆ بنەماڵەی سەربەرزی شەهیدان دەربڕی و هیوای زوو چاکبوونەوەیان بۆ بریندارەکان خواست و ئاماژەیان بەوە کرد، ئەم کۆستە گەورەیە جێگەی داخ و پەژارەیەکی زۆرە بۆ هەموو لایەک.