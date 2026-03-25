پارێزگاری هەولێر دڵنیایی دەداتە هاوڵاتییان: ئەو دەنگەی دەبیسترێت فڕۆکەی هاوپەیمانانە

ئومێد خۆشناو، پارێزگاری هەولێر، پەیامێکی دڵنیایی ئاراستەی دانیشتووانی شارەکە کرد و رایگەیاند، پێویست ناکات هیچ کەسێک تووشی ترس و دڵەڕاوکێ بێت.

چوارشەممە 25ـی ئاداری 2026، ئومێد خۆشناو پارێزگاری هەولێر، رایگەیاند، ئەو دەنگانەی لە ئاسمانی هەولێر دەبیسترێن، دەنگی فڕۆکەکانی هێزەکانی هاوپەیمانانە.

ڕوونیشیکردەوە کە ئەم فڕینانە بە مەبەستی پاراستن و چاودێریکردنی ئاسمانی شاری هەولێر ئەنجام دەدرێن و هیچ مەترسییەک لەئارادا نییە.