تۆمی پیگۆت بۆ کوردستان24: بە توندی ئیدانەی هێرشەکەی سەر هێزەکانی پێشمەرگە دەکەم

تۆمی پیگۆت، جێگری گوتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا، تایبەت بۆ کوردستان24، هەڵوێستی وڵاتەکەی سەبارەت بە هێرشەکانی ئەم دواییەی سەر هەرێمی کوردستان و ناوچەکە راگەیاند.

چوارشەممە 25ـی ئاداری 2026، تۆمی پیگۆت، جێگری گوتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا، تایبەت بۆ کوردستان24 رایگەیاند: "ئەمریکا بە توندی سەرکۆنەی ئەو هێرشە بەرفراوانانە دەکات کە لەلایەن ئێران و گروپە تیرۆریستییە هاوپەیمانەکانی لە عێراق، دژی هاوڵاتیانی ئەمریکی و هاوبەشەکانمان لە سەرانسەری رۆژهەڵاتی ناوەڕاست ئەنجام دەدرێن".

پیگۆت ئاماژەی بەوەش کردووە، ئەو هێرشەی رۆژی سێشەممە کرایە سەر ناوچەیەکی نزیک شاری هەولێر، هێرشێکی ناڕەوا و قێزەونە".

لە کۆتایی قسەکانیدا، جێگری گوتەبێژی ئەمریکا گوتی: " سەرەخۆشی خۆمان ئاراستەی بنەماڵەی شەهیدانی هێزەکانی پێشمەرگە دەکەین و هیوای چاکبوونەوەی خێراش بۆ بریندارەکان دەخوازین."