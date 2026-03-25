کیم جۆنگ ئون بۆ پوتن: کۆریای باکوور بە هەموو شێوەیەک پاڵپشتی رووسیا دەکات

کیم جۆنگ ئون، رێبەری باڵای کۆریای باکوور، لە پەیامێکی نوێدا بۆ ڤلادیمێر پوتن، سەرۆکی رووسیا، دووپاتی کردەوە، وڵاتەکەی بەردەوام دەبێت لە پاڵپشتیکردنی بێ مەرجی مۆسکۆ. ئەم پەیامەی کیم وەک وەڵامێک بوو بۆ پیرۆزباییەکانی پوتن بەبۆنەی دووبارە دەستبەکاربوونەوەی کیم وەک سەرۆکی کاروباری دەوڵەت.

لە دوای دەستپێکردنی جەنگی ئۆکرانیا لە شوباتی 2022، پەیوەندییەکانی نێوان پیۆنگیانگ و مۆسکۆ گەشەکردنێکی بەرچاوی بەخۆیەوە بینیوە. بەگوێرەی راپۆرتە هەواڵگرییەکانی کۆریای باشوور و وڵاتانی رۆژئاوا، کۆریای باکوور تەنیا بە چەک هاوکاریی رووسیای نەکردووە، بەڵکو هەزاران سەربازیشی بۆ بەرەکانی جەنگ ناردووە. ئامارەکان ئاماژە بەوە دەکەن کە لەو ماوەیەدا نزیکەی 600 سەربازی کۆریای باکوور کوژراون و هەزارانی دیکەش بریندار بوون.

شرۆڤەکارانی سیاسی دەڵێن؛ ئەم هاوپەیمانییە تەنیا لایەنێکی سەربازی نییە، بەڵکو کۆریای باکوور لە بەرامبەر ناردنی هێز و تەقەمەنی، هاوکاریی دارایی گەورە، تەکنەلۆژیای پێشکەوتووی سەربازی، و پێداویستییەکانی خۆراک و وزە لە رووسیاوە وەردەگرێت.

کیم جۆنگ ئون لە پەیامەکەیدا لە رێگەی ئاژانسی هەواڵی فەرمی وڵاتەکەیەوە بڵاوکراوەتەوە، دەڵێت: "ئەمڕۆ کۆریای باکوور و رووسیا لە نزیکەوە کاردەکەن بۆ بەرگرییکردن لە سەروەریی هەردوو وڵات. پیۆنگیانگ هەمیشە لە تەنیشت مۆسکۆ دەمێنێتەوە؛ ئەمە هەڵبژاردن و ئیرادەی نەگۆڕی ئێمەیە."

هاوکات لەگەڵ ئەم پەیامە، میدیاکانی بیلاڕووسیا رایانگەیاند؛ ئەلێکساندەر لوکاشینکۆ، سەرۆکی بیلاڕووسیا و هاوپەیمانی نزیکی پوتن، بڕیارە بە سەردانێکی دوو رۆژە بگاتە پیۆنگیانگ. ئامانجی ئەم سەردانە بەهێزکردنی زیاتری هەماهەنگییە سێ قۆڵییەکانی نێوان (مۆسکۆ، پیۆنگیانگ و مینسک)ە لە بەرامبەر فشارە نێودەوڵەتییەکاندا.

پەرلەمانی کۆریای باکوور لەم هەفتەیەدا دووبارە کیم جۆنگ ئونی وەک سەرۆکی باڵاترین دەستەی بڕیاردان لە وڵاتدا دیاریکردەوە، ئەمەش پێگەی ئەوی لە بەڕێوەبردنی سیاسەتە ناوخۆیی و دەرەکییەکاندا بەهێزتر کرد.