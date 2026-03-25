هەولێر هەڵمەتی چاندنی 127 هەزار نەمامی خۆماڵی دەستپێدەکات

لە چوارچێوەی هەوڵە بەردەوامەکانی حکوومەت بۆ زیادکردنی رێژەی سەوزایی لە پایتەخت، ئومێد خۆشناو، پارێزگاری هەولێر، رایگەیاند، پڕۆژە و هەڵمەتەکانی سەوزکردنی شارەکە بەردەوامییان هەیە و پلان وایە هاوشێوەی ساڵی رابردوو، 127 هەزار نەمامی نوێ بچێندرێن.

چوارشەممە 25ـی ئاداری 2026، ئومێد خۆشناو پارێزگاری هەولێر، ئاماژەی بەوە کرد، لە ئێستادا دوو پارکی نوێ لەسەر شەقامەکانی 120 مەتری و 150 مەتری (لە هێڵەکانی رێگەی مەسیف و مووسڵ) بە تەواوی تەواو کراون، هاوکات کارکردن لە دوو پارکی دیکەی گەورە لەسەر رێگەی مەخموور و رەشکین لە قۆناغی جێبەجێکردندان.

بەگوێرەی ئامارەکان، ئێستا لە هەولێر 23 پارکی گەورە هەن، هەروەها بە گشتی ژمارەی باخچە، نافوورە و دارستانەکان گەیشتووەتە نزیکەی 800 شوێن.

ئومێد خۆشناو جەختی کردەوە، لە تەمەنی ئەم کابینەیەدا، رێژەی سەوزایی لە پایتەخت بە نزیکەی 20% زیادی کردووە و کۆی گشتیی ڕێژەی سەوزایی گەیشتووەتە نزیکەی 20%.

سەبارەت بە هەڵمەتەکانی چاندنی نەمام، پارێزگاری هەولێر رایگەیاند: "ساڵی رابردوو 127 هەزار نەمام داچێندراوە، بۆ ئەمساڵیش پلانمان هەیە هەمان بڕ و رێژە بچێنین"، ئاماژەی بەوەش کرد، هەرچەندە بەهۆی بارانبارینی ئەم دواییەوە پڕۆسەکە بۆ ماوەیەکی کاتی راگیرابوو، بەڵام ئێستا دووبارە دەست بە چاندنی نەمامەکان کراوەتەوە.

یەکێک لە خاڵە گرنگەکانی ئەم هەڵمەتە ئەوەیە کە تەواوی نەمامەکان لە نەمامگە خۆماڵییەکان بەرهەم دەهێنرێن، ئەم نەمامانە بە جۆرێک هەڵبژێردراون کە لەگەڵ کەشوهەوا و ژینگەی پارێزگای هەولێردا دەگونجێن، ئەمەش دەبێتە هۆی سەرکەوتنی زیاتری پڕۆسەی سەوزکردن و کەمکردنەوەی تێچوو.

لە کۆتاییدا، پارێزگاری هەولێر ئاماژەی بەوە کرد، پلانێکی تۆکمە هەیە بۆ دروستکردنی پارک و باخچەی نوێ، بە تایبەتی لە ناوچەکانی باشووری هەولێر و زیادکردنی رێژەی سەوزایی لە نێوان شەقامە سەرەکییەکاندا، بە ئامانجی دابینکردنی ژینگەیەکی تەندروستتر بۆ هاووڵاتییان.