وردەکاریی نرخی پسوولەی کارەبا بۆ مانگی دوو لە پڕۆژەی رووناکیدا

بە پێی نوێترین داتاکانی وەزارەتی کارەبا، لە مانگی دووی ئەمساڵ، تێکڕای نرخی پسوولەی کارەبا بۆ نیوەی هاووڵاتییان کەمتر لە 36 هەزار دینار بووە، ئەمەش دەریدەخات کە سیستەمە نوێیەکە بارگرانی دارایی لەسەر ماڵان کەم کردووەتەوە.

چوارشەممە، 25ـی ئاداری 2026، وەزارەتی کارەبای حکوومەتی هەرێمی کوردستان، خۆشحاڵی خۆی سەبارەت بە ئەنجامە دارایی و خزمەتگوزارییەکانی پڕۆژەی "رووناکی" لە مانگی دووی ئەمساڵ راگەیاند.

بە پێی ئامارە فەرمییەکان، پڕۆژەکە توانیویەتی کارەبای بەردەوام دابین بکات و لە هەمان کاتدا تێچووی مانگانەی کارەبا بۆ رێژەیەکی زۆری هاووڵاتییان کەم بکاتەوە.

وردەکاریی نرخەکان لە پارێزگاکان

داتاکان دەریانخستووە کە تێکڕای نرخی پسوولەی ماڵان لە سەرانسەری هەرێم گەیشتووەتە کەمتر لە 36000 دینار.

لەسەر ئاستی پارێزگاکان، پارێزگای هەولێر کەمترین تێچووی تۆمارکردووە بە تێکڕای 30،000 دینار، لە کاتێکدا لە سلێمانی 35،000 دینار و لە هەڵەبجە 39،000 دینار بووە. بەرزترین تێکڕای نرخ لە پارێزگای دهۆک تۆمارکراوە کە گەیشتووەتە 74،000 دینار بۆ هەر ماڵێک.

هاوبەشان و شوێنە بازرگانییەکان

ئێستا پڕۆژەکە ڕووبەرێکی بەرفراوانی لە هاوبەشانی کارەبا گرتووەتەوە، کە کۆی گشتییان دەگاتە 4 ملیۆن و 427 هەزار هاووڵاتی، لەگەڵ 137 هەزار شوێنی بازرگانی. زۆرترین ژمارەی هاوبەش لە هەولێرە بە زیاتر لە یەک ملیۆن و 900 هەزار هاووڵاتی، و کەمترینیشیان لە راپەڕین و هەڵەبجەیە.

کاریگەرییە ئابوورییەکان

وەزارەتی کارەبا جەخت دەکاتەوە کە بە پێی نرخی نوێی کارەبا، 80%ـی هاووڵاتییان، بە تایبەت ئەوانەی خاوەن داهاتی سنووردارن، بڕە پارەیەکی زۆر کەمتر دەدەن بەراورد بەو پارەیەی پێشتر بۆ مۆلیدە ئەهلییەکان و پسوولەی کارەبای نیشتمانی خەرجیان دەکرد. ئەمەش ئاسانکارییەکی گەورەی دارایی بۆ خێزانەکان دروست کردووە.

پرۆژەی رووناکی

پڕۆژەی رووناکی کە لە ئایاری 2024 لە لایەن مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستانەوە راگەیەنرا، ئامانجی سەرەکی دابینکردنی کارەبای 24 کاتژمێرییە بۆ سەرانسەری هەرێم.

حکوومەت پلانی داناوە تا کۆتایی ساڵی 2026، ئەم پڕۆژەیە هەموو ناوچەکانی کوردستان بگرێتەوە و کێشەی کەمیی کارەبا بە یەکجاری چارەسەر بکات. ئێستاش لە زۆربەی سەنتەری شارە گەورەکان لە سوودمەندانی سەرەکی ئەم سیستەمە نوێیەن.