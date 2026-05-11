مووچەی مانگی چوار تەمویل کرا

سەرچاوەیەکی باڵا رایگەیاند، مووچەی مانگی چواری فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان لەلایەن بەغداوە تەمویل کرا.

ئەمڕۆ دووشەممە، 11ـی ئایاری 2026، سەرچاوەیەک لە لقی هەولێری بانکی ناوەندیی عێراق بە پەیامنێری کوردستان24ـی راگەیاند، بڕی 663 ملیار و 805 ملیۆن دیناری مووچەی مووچەخۆران و فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان بۆ مانگی نیسان گەیشتووەتە هەولێر.

ئەمە لەکاتێکدایە دوێنێ یەکشەممە، وەزارەتی دارایی و ئابووریی حکوومەتی هەرێمی کوردستان رایگەیاند، بڕی 50 ملیار و 292 ملیۆن و 213 هەزار دینار، وەک داهاتی نانەوتی بۆ مانگی نیسان (4) بەشێوەی کاش خرایە سەر هەژماری بانکیی وەزارەتی دارایی حکوومەتی فیدراڵ لە لقی هەولێری بانکی ناوەندیی عێراق.