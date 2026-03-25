ئیمارات سەرکۆنەی هێرشە موشەکییەکانی ئێران بۆ سەر هەرێمی کوردستان دەکات

وڵاتی ئیمارات بە توندی سەرکۆنەی ئەو هێرشە موشەکییانەی ئێرانی کرد کە بارەگاکانی هێزی پێشمەرگەی لە هەرێمی کوردستان کردە ئامانج و رایگەیاند، ئەم کارە پێشێلکردنی ئاشکرای یاسا نێودەوڵەتییەکانە.

چوارشەممە 25ـی ئاداری 2026، وەزارەتی دەرەوەی ئیمارات لە بەیاننامەیەکی فەرمیدا سەرکۆنەی ئەو هێرشە تیرۆریستییە غەدرکارانەی کرد کە دوو بارەگای سەربازی لە هەرێمی کوردستان کردووەتە ئامانج، وەزارەتەکە ئاماژەی بەوە کردووە، بەهۆی ئەو هێرشانەوە دەیان کەس لە هێزەکانی پێشمەرگە شەهید و بریندار بوون.

لە بەیاننامەکەدا هاتووە، ئەم دەستدرێژییانە پەرەسەندنێکی مەترسیدارە و بە هەوڵێکی تێکدەرانە دژی بنەماکانی یاسای نێودەوڵەتی دادەنرێت، ئیمارات جارێکی دیکە هاوسۆزیی تەواوی خۆی بۆ حکوومەتی عێراق و حکوومەتی هەرێمی کوردستان دەربڕی و پشتگیریی خۆی بۆ هەر هەنگاوێک دووپاتکردەوە کە ببێتە هۆی پاراستنی ئاسایش، سەلامەتی هاووڵاتییان و سەقامگیری ناوچەکە.

وەزارەتی دەرەوەی ئیمارات لە کۆتایی بەیاننامەکەدا، سەرەخۆشی و هاوخەمی قووڵی خۆی ئاراستەی کەسوکاری شەهیدان، گەلی عێراق و حکوومەتی هەرێمی کوردستان کرد و هیوای چاکبوونەوەی خێرای بۆ سەرجەم بریندارەکانی ئەم هێرشە خواست.