باڵیۆزخانەی ئەمریکا لە بەغدا هۆشداری بە هاووڵاتییانی دەدات

باڵیۆزخانەی ئەمریکا لە بەغدا، هۆشدارییەکی ئەمنی بەپەلەی بڵاوکردەوە و داوای لە سەرجەم هاووڵاتیانی وڵاتەکەی کرد، بە هیچ شێوەیەک گەشت بۆ عێراق نەکەن و ئەوانەشی لەناو عێراقدان، دەستبەجێ وڵاتەکە جێبهێڵن.

پێنجشەممە 26ـی ئاداری 2026، باڵیۆزخانەی ئەمریکا لە بەغدا بۆ هاووڵاتیانی وڵاتەکەی رایگەیاند، گەشت بۆ عێراق مەکەن و دەستبەجێ خاكەکەی جێبهێڵن، باڵیۆزخانەکە هۆکاری ئەم بڕیارە کتوپڕەی بۆ زیادبوونی هەڕەشە ئەمنییەکان و هێرشی گرووپە میلیشیاکانی سەر بە ئێران گەڕاندەوە، کە هاووڵاتیانی ئەمریکی و بەرژەوەندییەکانی واشنتنیان لە سەرتاسەری عێراق کردووەتە ئامانج.

لە راگەیەندراوەکەدا هاتووە، ئەو گرووپانە هێرشیان کردووەتە سەر ناوەندە دیپلۆماسییەکان، کۆمپانیاکان، ژێرخانی وزە، فڕۆکەخانە بازرگانییەکان و ئەو هۆتێلانەی بیانییەکانیان تێدایە، هەروەها هۆشداری لە ئەگەری رفاندنی هاووڵاتیانی ئەمریکی دراوە.

باڵیۆزخانەی ئەمریکا ئاماژەی بەوە کردووە، هەرچەندە فەرمانی چۆڵکردن دەرچووە، بەڵام نێردە دیپلۆماسییەکانیان بۆ کاری بەپەلە و هاوکاری هاووڵاتیانیان لە عێراق دەمێننەوە، لەگەڵ ئەوەشدا، هۆشدارییان داوە کە هیچ کەس سەردانی باڵیۆزخانە لە بەغدا نەکات، بەهۆی مەترسی بەردەوامی موشەک و درۆن.

بەهۆی داخرانی ئاسمانی عێراق و نەبوونی گەشتی ئاسمانی بازرگانی، باڵیۆزخانەکە داوای لە هاووڵاتیانی کردووە لە رێگەی دەروازە وشکانییەکانی (ئوردن، کوەیت، سعوودیە و تورکیا) وڵاتەکە جێبهێڵن.

باڵیۆزخانەی ئەمریکا رایگەیاندووە، تەواوی خزمەتگوزارییە ئاساییەکان وەک پێدانی ڤیزا راگیراون و داوای لە هاووڵاتیانی کردووە:

1- دەستبەجێ عێراق جێبهێڵن.

2- دووربکەونەوە لە هەر گردبوونەوە و خۆپیشاندانێک.

3- خواردن، ئاو و دەرمانی پێویست بۆ ماوەیەکی دیاریکراو کۆبکەنەوە.

4- پابەندی رێنماییە ئەمنییەکانی دەسەڵاتە ناوخۆییەکان بن.