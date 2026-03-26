تورکیا هۆشدارییەکی بەپەلە دەداتە هاووڵاتییانی لە عێراق

باڵیۆزخانەی تورکیا لە بەغدا، هۆشدارییەکی توندی ئاراستەی هاووڵاتییانی وڵاتەکەی کرد لە عێراق و داوای لێکردن لەوپەڕی وریاییدا بن و لە شوێنە قەرەباڵغەکان و ناوچە هەستیارەکان دوور بکەونەوە، ئەمەش بەهۆی کاریگەریی پەرەسەندنە ئەمنییەکانی ناوچەکە لەسەر دۆخی عێراق.

پێنجشەممە 26ـی ئاداری 2026، باڵیۆزخانەی تورکیا لە بەغدا لە بەیاننامەیەکدا رایگەیاند: دۆخی ئەمنی لە عێراق بە شێوەیەکی راستەوخۆ لەژێر کاریگەریی پەرەسەندنەکانی ناوچەکەدایە، بۆیە ئامۆژگاری هاووڵاتییانی کردووە، خۆیان لە گۆڕەپانە قەرەباڵغەکان، شوێنی کۆبوونەوەکان و ناوچە نیشتەجێبوونە مەدەنییەکان لە سەرانسەری وڵاتدا بپارێزن.

هۆشدارییەکە ئەم شوێنانەی گرتووەتەوە:

1- ناوچەی سەوزی بەغدا و ئەو شوێنانەی خۆپیشاندانی تێدا ئەنجام دەدرێت.

2- فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتیی بەغدا و دەوروبەری.

3- ئەو شوێنانەی بیانییەکان زۆر سەردانی دەکەن.

4- ناوچە سەربازییەکان و دامەزراوە هەستیارەکانی وەک کێڵگە نەوتییەکان.

5- ناوچە نیشتەجێبوونەکانی موسڵ، کەرکووک و بەسرە.

باڵیۆزخانەی تورکیا ئاماژەی بەوەش کردووە، لە 28ـی شوباتی 2026ـەوە هێڵە ئاسمانییەکانی عێراق داخراون، بەڵام رێگەی وشکانی و دەروازەی سنووریی "ئیبراهیم خەلیل" هێشتا کراوەیە و هاووڵاتییان دەتوانن بە رەچاوکردنی بارودۆخی ئەمنی بە وشکانی بگەڕێنەوە.

لە کۆتاییدا، باڵیۆزخانەکە داوای لە هاووڵاتییانی تورکیا کردووە کە لەم ماوەیەدا بەهیچ شێوەیەک گەشت بۆ عێراق ئەنجام نەدەن مەگەر بۆ کارێکی زۆر پێویست بێت.