سەرۆکوەزیران مەسرور بارزانی سەرەخۆشی لە خانەوادەی سەبری نێروەیی دەکات

ئەمڕۆ پێنجشەممە (26ـی ئاداری 2026) مەسرور بارزانی، سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستان لە پەیامێکدا رایگەیاند، "بۆ کۆچی دوایی پێشمەرگەی هەردوو شۆڕشی ئەیلوول و گوڵان و هەڵگری مێدالیای بارزانی نەمر (سەبری حەفزوڵڵا نێروەیی)، پرسە و سەرەخۆشی ئاراستەی خانەوادە بەڕێزەکەیان دەکەم".

بەھینامەیا سەرۆکێ حکوومەتا هەرێما کوردستانێ:

ژ بۆ وەغەرا دویماهیێ یا پێشمەرگەیێ هەردوو شۆرەشێن ئەیلوول و گولانێ و هەلگرێ مێدالا بارزانیێ نەمر (سەبری حەفزوڵڵا نێروەیی)، بەهی و سەرەخۆشیێ ل ماڵباتا وان یا بەڕێز دکەم و هەڤپشکێ خەما وا مە. خودێ یێ مەزن گیانێ وی ب بەهەشتێ شاد بکەت و سەبر و هەدارێ ب ماڵبات و کەسوکار و دۆست و هەڤاڵێت وی ببەخشیت.

مەسرور بارزانی

سەرۆکێ حکوومەتا هەرێما کوردستانێ