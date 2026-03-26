سیاسی

سەرۆکوەزیران مەسرور بارزانی سەرەخۆشی لە خانەوادەی سەبری نێروەیی دەکات

مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان
کوردستان

ئەمڕۆ پێنجشەممە (26ـی ئاداری 2026) مەسرور بارزانی، سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستان لە پەیامێکدا رایگەیاند، "بۆ کۆچی دوایی پێشمەرگەی هەردوو شۆڕشی ئەیلوول و گوڵان و هەڵگری مێدالیای بارزانی نەمر (سەبری حەفزوڵڵا نێروەیی)، پرسە و سەرەخۆشی ئاراستەی خانەوادە بەڕێزەکەیان دەکەم".

بەھینامەیا سەرۆکێ حکوومەتا هەرێما کوردستانێ:

ژ بۆ وەغەرا دویماهیێ یا پێشمەرگەیێ هەردوو شۆرەشێن ئەیلوول و گولانێ و هەلگرێ مێدالا بارزانیێ نەمر (سەبری حەفزوڵڵا نێروەیی)، بەهی و سەرەخۆشیێ ل ماڵباتا وان یا بەڕێز دکەم و هەڤپشکێ خەما وا مە. خودێ یێ مەزن گیانێ وی ب بەهەشتێ شاد بکەت و سەبر و هەدارێ ب ماڵبات و کەسوکار و دۆست و هەڤاڵێت وی ببەخشیت.

مەسرور بارزانی

سەرۆکێ حکوومەتا هەرێما کوردستانێ

 
