کەشناسی: لە ناوچە شاخاوییەکان بەفر دەبارێت
بەڕێوەبەرایەتیی گستیی کەشناسی و بوومەلەرزەزانی هەرێمی کوردستان رایگەیاند: باران بارین بەردەوام دەبێت و لە ناوچە شاخاویییەکان بەفر دەبارێت.
ئەمڕۆ هەینی 27ـی ئاداری 2026، بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی کەشناسی و بوومەلەرزەزانی هەرێمی کوردستان بڵاویکردەوە، ئاسمان بە گشتی هەوری باراناوی دەبێت، نمە باران و بارانی مامناوەند لە زۆربەی ناوچەکان دەبارێت، هەندێک کات لە سنووری پارێزگای سلێمانی و ئیدارەی سەربەخۆی گەرمیان باران بە شێوەی لێزمە باران دەبێت .
هەروەها کەشناسی باس لەوە دەکات، بارینی بەفرێکی کەم لە ناوچە شاخاوییە سنوریەکانی باکوور و باکووری رۆژهەڵاتی هەرێم دەبێت.
لەلای خۆیەوە هەر دوێنێ پێنجشەممە، بەڕێوەبەرایەتیی هاتوچۆی هەولیر داوای لە شۆفێران کرد ئەگەر بۆ کاری زۆر پێویست نەبێت شۆفێری نەکەن و لە ماڵەکانیان بمێنەوە.
بەرزترین پلەکانی گەرمای پێشبینیکراو بۆ ئەمرۆ:
هەولێر 11 پلەی سیلیزی
پیرمام 8 پلەی سیلیزی
سۆران 10 پلەی سیلیزی
حاجی ئۆمەران 3 پلەی سیلیزی
سلێمانی 9 پلەی سیلیزی
چەمچەماڵ 10 پلەی سیلیزی
دهۆک 12 پلەی سیلیزی
زاخۆ 12 پلەی سیلیزی
هەڵەبجە : 12 پلەی سیلیزی
گەرمیان : 15 پلەی سیلیزی.