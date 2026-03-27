کەشناسی: لە ناوچە شاخاوییەکان بەفر دەبارێت

بەڕێوەبەرایەتیی گستیی کەشناسی و بوومەلەرزەزانی هەرێمی کوردستان رایگەیاند: باران بارین بەردەوام دەبێت و لە ناوچە شاخاویییەکان بەفر دەبارێت.

ئەمڕۆ هەینی 27ـی ئاداری 2026، بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی کەشناسی و بوومەلەرزەزانی هەرێمی کوردستان بڵاویکردەوە، ئاسمان بە گشتی هەوری باراناوی دەبێت، نمە باران و بارانی مامناوەند لە زۆربەی ناوچەکان دەبارێت، هەندێک کات لە سنووری پارێزگای سلێمانی و ئیدارەی سەربەخۆی گەرمیان باران بە شێوەی لێزمە باران دەبێت .

هەروەها کەشناسی باس لەوە دەکات، بارینی بەفرێکی کەم لە ناوچە شاخاوییە سنوریەکانی باکوور و باکووری رۆژهەڵاتی هەرێم دەبێت.

لەلای خۆیەوە هەر دوێنێ پێنجشەممە، بەڕێوەبەرایەتیی هاتوچۆی هەولیر داوای لە شۆفێران کرد ئەگەر بۆ کاری زۆر پێویست نەبێت شۆفێری نەکەن و لە ماڵەکانیان بمێنەوە.

بەرزترین پلەکانی گەرمای پێشبینیکراو بۆ ئەمرۆ:

هەولێر 11 پلەی سیلیزی

پیرمام 8 پلەی سیلیزی

سۆران 10 پلەی سیلیزی

حاجی ئۆمەران 3 پلەی سیلیزی

سلێمانی 9 پلەی سیلیزی

چەمچەماڵ 10 پلەی سیلیزی

دهۆک 12 پلەی سیلیزی

زاخۆ 12 پلەی سیلیزی

هەڵەبجە : 12 پلەی سیلیزی

گەرمیان : 15 پلەی سیلیزی.