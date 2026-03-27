کوەیت: بەندەری موبارەک ئەلکەبیر بە درۆن و مووشەک کرایە ئامانج
وەزارەتی کاری کوەیت رایگەیاند، بەرەبەیانی ئەمڕۆ هەینی ژێرخانی بەندەری "موبارەک ئەلکەبێر" رووبەڕووی هێرشێکی دووسەرە بووەتەوە کە لە رێگەی درۆن و مووشەکەوە ئەنجامدراوە و زیانی ماددی لێکەوتووەتەوە.
لە راگەیەندراوەکەدا هاتووە: بەرەبەیانی ئەمڕۆ هەینی 27ی ئاداری 2026، ژێرخانی بەندەری "موبارەک ئەلکەبیر" رووبەڕووی هێرشێکی دووسەرە بووەتەوە، کە لەرێگەی فڕۆکەی بێفڕۆکەوان (درۆن) و مووشەکی (کرووز) دوژمنکارانە ئەنجامدراوە.
راپۆرتە سەرەتاییەکان ئاماژە بەوە دەکەن کە هێرشەکە زیانی ماددی لێکەوتووەتەوە، بەبێ ئەوەی هیچ زیانێکی گیانی و برینداربوونی لێ بکەوێتەوە.
ئێستا رێکارەکانی باری نائاسایی کە لەم جۆرە حاڵەتانەدا پەیڕەو دەکرێن، بە هەماهەنگی لەگەڵ لایەنە پەیوەندیدارەکان چالاک کراون.
بەندەری موبارەک ئەلکەبیر؛ پرۆژە ستراتیژییەکەی کوەیت و خاڵی مشتومڕ لەگەڵ بەغدا
بەندەری "موبارەک ئەلکەبیر" یەکێکە لە گەورەترین و گرنگترین پرۆژە ستراتیژییەکانی وڵاتی کوەیت لە کەرتی گواستنەوە و بازرگانیی دەریاییدا. ئەم بەندەرە دەكەوێتە سەر دوورگەی "بوبیان" لە باکووری رۆژهەڵاتی کوەیت، کە تەنیا چەند کیلۆمەترێک لە سنوورە دەریاییەکانی عێراقەوە دوورە.
گرنگترین زانیارییەکان دەربارەی ئەم بەندەرە:
1. گرنگیی ئابووری:
ئەم بەندەرە بەشێکی سەرەکییە لە دیدگای "روانگەی کوەیت 2035". کوەیت دەیەوێت لەرێگەی ئەم پرۆژەیەوە ببێتە ناوەندێکی سەرەکیی بازرگانی و ترانزێت لە ناوچەی کەنداو و رۆژهەڵاتی ناوەڕاست، بەجۆرێک کە ببێتە پردێکی پەیوەندیی دەریایی بۆ وڵاتانی ئاسیای ناوەڕاست و ئەوروپا.
2. تێچوو و قەبارە:
پرۆژەکە بە چەند قۆناخێک جێبەجێ دەکرێت و تێچووەکەی بە نزیکەی 1.1 ملیار دۆلار دەخەمڵێنرێت. بڕیار وایە ببێتە یەکێک لە گەورەترین بەندەرەکانی ناوچەکە و توانای لەخۆگرتنی ملیۆنان کۆنتێنەری ساڵانەی هەبێت.
3. کێشە و ئاڵۆزییەکان لەگەڵ عێراق:
دروستکردنی ئەم بەندەرە ساڵانێکی زۆرە بووەتە هۆی دروستبوونی گرژیی دیپلۆماسی و ئابووری لە نێوان کوەیت و عێراق. عێراق پێی وایەشوێنی بەندەرەکە دەبێتە هۆی تەسککردنەوەی رێڕەوی دەریایی "خۆری عەبدوڵڵا" کە تاکە دەروازەی دەریایی عێراقە بۆ کەنداو.
4. پێگەی سەربازی و ئەمنی:
بەهۆی نزیکی لە سنوورەکانی ئێران و عێراق، ئەم ناوچەیە خاوەن گرنگییەکی ئەمنی و سەربازیی زۆرە، هەر بۆیە پاراستنی ژێرخانی ئەم بەندەرە بۆ کوەیت ئەولەویەتێکی نیشتمانییە.
بەندەری موبارەک ئەلکەبیر تەنیا پرۆژەیەکی بازرگانی نییە، بەڵکو وەک هێمایەک بۆ سەروەریی دەریایی کوەیت و هەوڵێک بۆ گۆڕینی نەخشەی بازرگانیی ناوچەکە سەیر دەکرێت.