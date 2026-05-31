ئەحمەد شەرع و دۆناڵد ترەمپ بارودۆخی ناوچەکەیان تاوتوێ کرد

ئەحمەد شەرع، سەرۆک کۆماری سووریا، پەیوەندییەکی تەلەفۆنی لەگەڵ دۆناڵد ترەمپ، سەرۆکی ئەمریکا ئەنجام دا، لەو پەیوەندییەدا باس لە پەیوەندییە دووقۆڵییەکانی نێوان هەردوو وڵات، دواین پەرەسەندنە سیاسی و ئەمنییەکانی ناوچەکە و رێگاکانی بەهێزکردنی هەماهەنگی هاوبەش بۆ پشتیوانیکردن لە سەقامگیری سووریا و بوژانەوەی ئابووری کرا.

یەکشەممە 31ـی ئایاری 2026، بە گوێرەی بەیاننامەیەکی حکوومەتی سووریا، ئەحمەد شەرع، سەرۆک کۆماری سووریا، پەیوەندییەکی تەلەفۆنی لەگەڵ دۆناڵد ترەمپ، سەرۆکی ئەمریکا ئەنجام دا، ئاماژەی بەوەشکردووە، گرنگی بەردەوامی پشتگیرییە نێودەوڵەتییەکان بۆ سووریا لە قۆناغی بونیادنانەوە و چاکبوونەوەدا تەوەرێکی دیکەی گفتوگۆکانیان بووە.

لە بەیاننامەکەدا هاتووە، ئەحمەد شەرع جەختی کردووەتەوە لە هەڵگرتنی ئەو سزایانەی کە ماون، چونکە هەنگاوێکی بنەڕەتییە بۆ رێگەدان بە ئابووری سووریا تاوەکو چالاکییەکانی دەست پێ بکاتەوە و بارودۆخی بژێوی هاووڵاتییان باشتر بکرێت.

هەروەها سەرۆککۆماری سووریا جەختی کردووەتەوە، ئەم هەنگاوە دەبێتە هۆی هاندانی وەبەرهێنان و رەخساندنی ژینگەیەکی گونجاو بۆ گەڕانەوەی پڕۆژە ئابووری و گەشەپێدانییەکان بۆ کەرتە جیاوازەکان.

لە بەشێکی دیکەی پەیوەندییەکەدا، باس لە بارودۆخی ئەمنیی ناوچەکە و ئەو ئاڵەنگارییانە کرا کە بەهۆی گرژییە هەرێمییەکانەوە دروست بوون، شەرع جەختی لە گرنگی رێگەی دیپلۆماسی و گفتوگۆ کردەوە بۆ چەسپاندنی ئاسایش و ئاشتی و دوورکەوتنەوە لە پەرەسەندنی زیاتر.

لای خۆیەوە، دۆناڵد ترەمپ، سەرۆکی ئەمریکا، بایەخی خۆی بە بەدواداچوونی گۆڕانکارییەکانی سووریا و ناوچەکە دەربڕی و جەختی لە گرنگی پاراستنی سەقامگیری و پشتیوانیکردنی رێڕەوی چاکبوونەوە و بونیادنانەوە لە سووریا کردەوە.

لە کۆتاییدا، هەردوولا جەختیان لە گرنگی بەردەوامی پەیوەندی و هەماهەنگی و بەدواداچوونی ئەو دۆسیانەی کە جێگەی بایەخی هاوبەشن کردەوە، بە شێوەیەک کە خزمەت بە بەرژەوەندی هەردوو وڵات بکات و ببێتە هۆی پشتگیریکردنی ئاسایش و سەقامگیری لە ناوچەکەدا.