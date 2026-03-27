حزبوڵڵا بۆ جاری سێیەم مۆڵەتی هێرشنەکردنە سەر باڵیۆزخانەی ئەمریکای درێژکردەوە

حزبوڵڵای عێراق، رایگەیاند، بۆ ماوەی پێنج رۆژی دیکە مۆڵەتی هێرشنەکردنە سەر باڵیۆزخانەی ئەمریکا لە بەغدا درێژ دەکەنەوە، هاوکات هەریەکە لە وڵاتانی ئوردن، سعودیە و کوەیتی تۆمەتبار کرد بەوەی کە خاکیان بووەتە بنکە و سەرچاوە بۆ هێرشە ئاسمانییەکانی ئەمریکا و ئیسرائیل بۆ سەر عێراق.

هەینی 28ـی ئاداری 2026، ئەبو موجاهید عەساف، بەرپرسی ئەمنیی کەتائیبی حزبوڵڵای عێراق، لە بەیاننامەیەکدا رایگەیاند: "بەرگریکردن لە خاک و پیرۆزییەکان پێویستی بە رەزامەندیی ئەوانە نییە کە لەگەڵ دوژمنان هاوئاهەنگن"، ئاماژەی بەوەش کرد، مۆڵەتەکە بۆ پێنج رۆژی دیکە درێژکراوەتەوە و پێویستە ئەو ناپاک و ترسنۆکانە لە توڕەیی ئارامگری ئێمە بترسن و بە ووریاییەوە مامەڵە بکەن.

باسی لەوەش کردووە، زۆربەی ئەو کردەوە تاوانکارییانەی دەکرێنە سەر عێراقییەکان و پێشێلکردنی سەروەریی وڵات لە رێگەی درۆنەوە لە وڵاتانی ئوردن، سعودیە و کوەیتەوە سەرچاوە دەگرن.

هەروەها هێرشی کردە سەر ئەو لایەنانەی کار بۆ چەککردنی گروپە چەکدارەکان دەکەن و گوتی: "ئەوانەی شەو و رۆژ کار بۆ پڕۆژەی داماڵینی چەک دەکەن، بەشێکن لە پڕۆژەی زایۆنیستی-ئەمریکی بۆ ئەوەی قوربانیدەران وەک دیاری پێشکەشی ترەمپ و ناتانیاهۆ بکەن".

ئەمە سێیەم جارە کەتائیبی حزبوڵڵای عێراق، مۆڵەتی هێرشنەکردنە سەر باڵیۆزخانەی ئەمریکا درێژ دەکاتەوە، لە بەشێکی تری بەیاننامەکەدا جەخت کراوەتەوە، "هیچ حکوومەتێکی نوێ لە عێراقدا دروست نابێت ئەگەر مۆری بەرگریی ئیسلامی (المقاومة الإسلامية) لەسەر نەبێت"، هەروەها رایانگەیاندووە، لە رێگەی نێوەندگیرێکەوە میکانیزمی وەڵامدانەوەی هەر پێشێلکارییەک بە لایەنی بەرامبەر رادەگەیەنن.