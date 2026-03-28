مەکتەبی سیاسیی پارتی دیموکراتی کوردستان سەرکۆنەی هێرشەکەی سەر ماڵی نێچیرڤان بارزانی دەکات

مەکتەبی سیاسیی پارتی دیموکراتی کوردستان لە راگەیەندراوێکی فەرمیدا، بە توندترین شێوە سەرکۆنە و شەرمەزاری ئەو هێرشەی کرد کە کرایە سەر شاری دهۆک و بە دیاریکراویش ماڵی نێچیرڤان بارزانی، سەرۆکی هەرێمی کوردستانی کردە ئامانج.

شەممە 28ـی ئاداری 2026، مەکتەبی سیاسیی پارتی دیموکراتی کوردستان لە راگەیەندراوەکەیدا نیگەرانییەکی قووڵی خۆی نیشان داوە بەرامبەر ئەو هێرشانە و رایگەیاندووە: "بە نیگەرانییەکی زۆرەوە لەو ھێرشە بێ پاساوانەی گروپە چەکدارە لە یاسا دەرچوەکان دەڕوانین و سەرکۆنەی دەکەین".

لە بەشێکی دیکەی راگەیەندراوەکەدا، مەکتەبی سیاسیی پارتی داوایەکی ئاڕاستەی حکوومەتی عێراق و کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی کردووە بۆ ئەوەی هەڵوێستی جدییان هەبێت و هەوڵەکانیان چڕ بکەنەوە و داوا کراوە چیتر رێگە نەدرێت دەستدرێژی بکرێتە سەر سەروەریی هەرێمی کوردستان و ئاسایش و ئارامیی هاووڵاتییان پارێزراو بێت.

لە کۆتایی راگەیەندراوەکەدا جەخت لەسەر خۆڕاگریی هەرێمی کوردستان کراوەتەوە و هاتووە: "ئیرادەی گەلی كوردستان بۆ پێشکەوتن و پێکەوەژیان و سەقامگیریی هەرێمی کوردستان زۆر لەوە بەهێزترە بەو کردەوە تیرۆریستییە ترسنۆکانە لەق ببێت".

 
کاروان شوانی ,