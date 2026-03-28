حووسییەکان بۆ جاری دووەم لە 24 کاتژمێردا ئیسرائیلیان مووشەکباران کرد

گوتەبێژی سەربازیی گرووپی حووسییەکانی یەمەن رایگەیاند، کە لە ماوەی کەمتر لە شەو و رۆژێکدا دووەم هێرشیان بە مووشەک و درۆن بۆ سەر ئیسرائیل ئەنجامدا. ئەم پەرەسەندنە نوێیە مەترسییەکانی فراوانبوونی بازنەی جەنگ و پەککەوتنی زیاتری رێڕەوە ئاوییەکانی ناوچەکە دەهێنێتە ئاراوە.

شەممە 28ـی ئاداری 2026، ئاژانسی رۆیتەرز بڵاوی کردەوە، گوتەبێژی سەربازیی حووسییەکانی یەمەن، لە گوتارێکدا ئاشکرای کردووە، هێزەکانیان دووەم ئۆپەراسیۆنی سەربازییان دژ بە ئیسرائیل لە ماوەی 24 کاتژمێری رابردوودا جێبەجێ کردووە. گوتەبێژەکە جەختی کردەوە کە هێرشەکان بە بەکارهێنانی مووشەک و فڕۆکەی بێفڕۆکەوان بووە و بەڵێنی دا کە لە رۆژانی داهاتوودا هێرشەکانیان چڕتر بکەنەوە.

هاتنە ناوەوەی راستەوخۆی حووسییەکان بۆ ناو ململانێی ئێستای نێوان ئەمریکا، ئیسرائیل و ئێران، دۆخی ئەمنیی رۆژهەڵاتی ناوەڕاست ئاڵۆزتر دەکات. ئەم گرووپە توانای ئەوەیان هەیە ئامانجە دوورەکانی ناو خاکی ئیسرائیل بپێکن و وەک چۆن لە دوای رووداوەکانی 7ی ئۆکتۆبەری 2023 ئەنجامیان دا، جارێکی دیکە جووڵەی کەشتیوانی لە دەریای سوور و دەوروبەری نیمچە دوورگەی عەرەبی پەک بخەن.

شارەزایانی سەربازی ئاماژە بەوە دەکەن کە چالاکبوونی بەرەی یەمەن لەم کاتەدا، فشارێکی زۆر دەخاتە سەر سیستەمە بەرگرییە ئاسمانییەکانی ئەمریکا و ئیسرائیل، بەتایبەت کە ئێستا واشنتن خەریکی تاوتوێکردنی پێشنیازە دیپلۆماسییەکانە بۆ راگرتنی شەڕ، و ئەم هێرشانەش وەک هەوڵێکی بەرەی بەرگری دەبینرێن بۆ سەپاندنی مەرجەکانیان لە دانوستانەکاندا.