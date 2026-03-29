رووسیا: هێرشکردنە سەر وێستگە ئەتۆمییەکانی ئێران کارەسات دروست دەکات

رووسیا هۆشداریی دەدات لە هێرشکردنە سەر دامەزراوە ئەتۆمییەکانی ئێران و دەڵێت، مەترسی روودانی کارەساتی تیشکدانەوەی ئەتۆمی هەیە.

ماریا زاخارۆڤا گوتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی رووسیا لە راگەیەندراوێکدا گوتی: هێرشکردنە سەر دامەزراوە ئەتۆمییەکانی ئێران پێشێلکاری ئاشکرای یاسا نێودەوڵەتییەکانە، گوتیشی، دەبێت هەنگاوی یەکلاکەرەوە و نێودەوڵەتی بۆ کەمکردنەوەی پەرەسەندنە سەربازییەکان بنرێن.

ئاماژەی بەوەشکرد، سەررای مەترسییە بەرچاوەکان، دەستدرێژیکاران بەردەوامن لە هێرشکردنە سەر ئێران، باسی لەوەشکرد، هێرشکردنە سەر ئاوی قورسی خونداب و وێستگەی ماددەی خاوی یۆرانیۆم و وێستگەی ئەتۆمی بوشەهر، پێشهاتێکی زۆر مەترسیدارە.

گوتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی رووسیا راشیگەیاند، دەبێت کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی بەتروندی سەرکۆنەی ئەم هێرشانە بکەن و هەروەها بەرپرسانی ئەم هێرشانەش دەبێت درک بە مەترسی ئەم کارە بکەن.