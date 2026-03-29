وەزیرانی دەرەوەی پاكستان و میسر و توركیا و سعوودیە کۆبوونەوە

هه‌ریه‌كه‌ له‌ وه‌زیرانی ده‌ره‌وه‌ی پاكستان و سعودیە و توركیا و میسر له‌ له‌ ئیسلام ئابادی پایته‌ختی پاكستان كۆبوونه‌وه‌.

ئه‌م كۆبوونه‌وه‌یه‌ی وه‌زیرانی ده‌رووه‌ی ئه‌و چوار وڵاته‌ش به‌ ده‌ستپێشخه‌ری پاكستان بووه‌ به‌مه‌به‌ست گفتوگۆكردن له‌ باره‌ی جه‌نگی سه‌ر ئێران و كێشه‌ هه‌نووكه‌ییه‌كانی رۆژهه‌ڵاتی ناوه‌ڕاست.

به‌گوێره‌ی ڕاپۆرته‌ هه‌واڵییه‌كان، پاكستان نیازی وایه‌ له‌م ده‌ستپێشخه‌رییه‌دا بتوانێت ببێت به‌ ده‌ستپێشخه‌ركارێك بۆ دۆزینه‌وه‌ی ڕیگه‌چاره‌یه‌كی دبلۆماسی و ئاشتییانه‌ بۆ ئه‌م جه‌نگه‌ی له‌ نێوان ئه‌مریكا و ئیسرائیل و ئێراندا هه‌ڵگیرساوه‌ و ماوه‌ی مانگێكه‌ ته‌واوی سه‌قامگیری و ئابووری جیهان دووچاری شڵه‌ژانێكی گه‌وره‌ بووه‌ته‌وه‌.

وه‌زاره‌تی ده‌ره‌وه‌ی سعودیه‌ش رایگه‌یاند له‌ كۆبوونه‌وه‌كه‌یاندا ئه‌و وڵاتانه‌ بۆچوونیان له‌باره‌ی تازه‌گه‌رییه‌كانی ناوچه‌كه‌ ئاڵوگۆڕ كردووه‌ و گفتوگۆیان له‌باره‌ی كاری هاوبه‌ش كردووه‌ بۆ دۆزینه‌وه‌ی ریگه‌چاره‌یه‌كی ئاشتییان بۆ كۆتاییهێنان به‌ پشێوییه‌كانی ناوچه‌كه‌.