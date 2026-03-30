پێنتاگۆن بۆ ئۆپراسیۆنێکی وشکانی "چەند هەفتەیی" لەناو خاکی ئێراندا ئامادەکاری دەکات
رۆژنامەی "واشنتن پۆست" لە زاری چەند بەرپرسێکی باڵای ئەمریکاوە بڵاویکردەوە، وەزارەتی بەرگریی ئەمریکا "پێنتاگۆن" خەریکی ئامادەکارییە بۆ ئەنجامدانی ئۆپراسیۆنێکی وشکانی بەرفراوان لەناو خاکی ئێراندا، پێشبینی دەکرێت چەند هەفتەیەک بخایەنێت.
رۆژنامەکە ئاماژەی بەوە کردووە، پلانە سەربازییەکان هێرشی هێزە تایبەتەکان و هێزە پیادەکان لەخۆدەگرێت، بەڵام تا ئێستا بە تەواوی روون نییە ئایا دۆناڵد ترەمپ، سەرۆکی ئەمریکا، رەزامەندی کۆتایی لەسەر جێبەجێکردنی ئەو پلانانە دەدات یان نا.
هاوکات لەگەڵ چوونە ناو پێنجەمین هەفتەی جەنگ لە ئێران، ئیدارەی ترەمپ هێزەکانی مارینزی ئەمریکای لە ناوچەی رۆژهەڵاتی ناوەڕاست بڵاوەپێکردووە. هەروەها بڕیارە لە چوارچێوەی ئامادەکارییەکاندا، هەزاران سەربازی دیکە لە فیرقەی 82ـی چەتریی (Airborne) سەر بە سوپای ئەمریکا رەوانەی ناوچەکە بکرێن.