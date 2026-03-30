بەرپرسێکی ئێران: هێرشی ئاسمانی کراوەتە سەر شاری یاری لە ئیسفەهان
بەرپرسێکی ئەمنی رایگەیاند، فڕۆکە جەنگییەکانی ئەمریکا و ئیسرائیل هێرشیان کردووەتە سەر شاری یاری ئیسفەهان.
لە لایەکی دیکەوە محەممەد رەزا زەفەرقەندی، وەزیری تەندروستی و فێرکاری پزیشکی ئێران بە تەلەفزیۆنی فەرمی وڵاتەکەی راگەیاند، بەهۆی هێرشەکانی ئەمریکا و ئیسرائیل بەشێک لە زانکۆی فێرکاری پزیشکی و ڤێتەرنەری لە ئورمیە زیانی پێگەیشتووە.
هەروەها سوپای ئیسرائیلیش باسی لەوەکردووە، لە دوو رۆژی رابردوودا هێرشمان کردووەتە سەر دامەزراوەی بەرهەمهێنانی چەک لە ئێران.