جەنگی ئێران سیاسی

بەرپرسێکی ئێران: هێرشی ئاسمانی کراوەتە سەر شاری یاری لە ئیسفەهان

بەرپرسێکی ئەمنی رایگەیاند، فڕۆکە جەنگییەکانی ئەمریکا و ئیسرائیل هێرشیان کردووەتە سەر شاری یاری ئیسفەهان.

یاریدەدەری ئەمنی پارێزگای ئیسفەهان رایگەیاند، فڕۆکە جەنگییەکانی ئەمریکا و ئیسرائیل هێرشی ئاسمانییان کردووەتە سەر شاری یاری ئیسفەهان.

لە لایەکی دیکەوە محەممەد رەزا زەفەرقەندی، وەزیری تەندروستی و فێرکاری پزیشکی ئێران بە تەلەفزیۆنی فەرمی وڵاتەکەی راگەیاند، بەهۆی هێرشەکانی ئەمریکا و ئیسرائیل بەشێک لە زانکۆی فێرکاری پزیشکی و ڤێتەرنەری لە ئورمیە زیانی پێگەیشتووە.

هەروەها سوپای ئیسرائیلیش باسی لەوەکردووە، لە دوو رۆژی رابردوودا هێرشمان کردووەتە سەر دامەزراوەی بەرهەمهێنانی چەک لە ئێران.

 
 
