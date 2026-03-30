وۆڵ ستریت جۆرناڵ: هاکەرەکانی ئێران دەستیان بەسەر کامێرا ئەمنییەکانی ئیسرائیلدا گرتووە

پێش کاتژمێرێک

بەڕێوەبەرایەتیی نیشتمانیی سایبەری ئیسرائیل ئاشکرای کرد، کە لەوەتەی دەستپێکردنی جەنگەوە، هاکەرە ئێرانییەکان یان گرووپە جێ متمانەکانی تاران توانیویانە دزە بکەنە ناو سیستەمی لانی کەم 50 کامێرای ئەمنیی ئیسرائیل و داتاکانی 60 کۆمپانیای جیاوازیان بە تەواوی سڕیوەتەوە، ئەمەش بە مەبەستی چاودێریکردنی جووڵەی سەربازی و زانینی قەبارەی زیانەکانی بۆردوومان.

دووشەممە 30ی ئاداری 2026، بەپێی راپۆرتێکی ڕۆژنامەی وۆڵ ستریت جۆرناڵ (WSJ)، ئێران هاوشانی شەڕی مووشەکی، بەرەیەکی بەهێزی "جەنگی ئەلیکترۆنی" دژ بە ئیسرائیل کردووەتەوە. شارەزایانی ئەمنی پێیان وایە هاککردنی کامێرا ئەمنییەکان لە لایەن ئێرانەوە بۆ ئەوە بووە کە تاران بتوانێت لە دوورەوە شوێنپێی جووڵەی هێزەکانی سوپای ئیسرائیل هەڵبگرێت و هەڵسەنگاندن بۆ وردیی ئەو گورزە مووشەکییانە بکات کە ئاراستەی شارەکانی ئیسرائیل دەکرێن.

راپۆرتەکە ئاماژە بەوە دەکات کە زۆربەی ئەو کۆمپانیایانەی کەوتوونەتە بەر شاڵاوی هاکەرەکان، کۆمپانیای بچووک و مامناوەند بوون، بەڵام هێرشەکان بە شێوەیەک بوون کە بەشێکی زۆر لە زانیاری و داتاکانی ئەو کۆمپانیایانە بە شێوەیەکی هەمیشەیی خاپوور کراون و ناتوانرێت بگەڕێنرێنەوە.

لەسەر ئاستی ناوچەیی، وۆڵ ستریت جۆرناڵ هۆشداری دەدات کە چالاکییە سایبەرییەکانی ئێران تەنیا ئیسرائیلی نەگرتووەتەوە، بەڵکو لەم چەند رۆژەی دواییدا هێرشە ئەلیکترۆنییەکانی تاران بۆ سەر ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا و وڵاتانی کەنداویش بە شێوەیەکی بەرچاو زیادیان کردووە.

ئەم پەرەسەندنانە نیشانەی ئەوەن کە شەڕی سایبەری (Cyber Warfare) لە نێوان هەردوو بەرەدا گەیشتووەتە قۆناغێکی مەترسیدار و هەردوولا هەوڵ دەدەن ژێرخانی دیجیتاڵیی یەکتری پەک بخەن.