رۆیتەرز: هەزاران سەربازی بژاردەی ئەمریکا گەیشتنە رۆژهەڵاتی ناوەڕاست

پێش کاتژمێرێک

لە نوێترین پەرەسەندنی سەربازیدا، هەزاران سەربازی فیرقەی 82 سوپای ئەمریکا گەیشتنە ناوچەی رۆژهەڵاتی ناوەڕاست. ئەم هەنگاوە لە کاتێکدایە کە دۆناڵد ترەمپ، سەرۆکی ئەمریکا، سەرقاڵی هەڵسەنگاندنی بژاردەکانە بۆ قۆناغی داهاتووی جەنگ، لەوانە ئەنجامدانی ئۆپەراسیۆنی زەمینی بۆ ناو خاکی ئێران و دەستبەسەرداگرتنی ناوەندە ستراتیژییەکانی وزە.

ئەمڕۆ دووشەممە 30ی ئاداری 2026، ئاژانسی رۆیتەرز لە زاری دوو بەرپرسی باڵای ئەمریکاوە بڵاویکردەوە، کە هێزە بژاردەکانی فیرقەی 82ی ئاسمانیی سوپای ئەمریکا دەستیان بە گەیشتن کردووە بۆ ناوچەی ئۆپەراسیۆنەکان لە رۆژهەڵاتی ناوەڕاست. ئەم هێزانە کە لە بنکەی فۆرت بڕاگ لە ویلایەتی کارۆلاینای باکوورەوە بەڕێکەوتوون، پەیوەندی بە هەزاران سەربازی دیکەی هێزی تایبەت و مارێنز دەکەن کە لە چەند رۆژی ڕابردوودا گەیشتوونەتە ناوچەکە.

بەپێی زانیارییەکانی رۆیتەرز، ترەمپ چەندین بژاردەی مەترسیداری لەبەردەستدایە، کە گرنگترینیان بریتین لە: دەستبەسەرداگرتنی دوورگەی خارگ, ئەم دوورگەیە ناوەندی سەرەکیی هەناردەکردنی 90%ـی نەوتی ئێرانە و کۆنترۆڵکردنی لەلایەن ئەمریکاوە بە واتای پەکخستنی تەواوەتی سەرچاوەی دارایی تاران دێت.

هەروەها ئۆپەراسیۆن بۆ دەستبەسەرداگرتنی یۆرانیۆم, واشنتن تاوتوێی ناردنی هێزی زەمینی بۆ ناو قووڵایی خاکی ئێران دەکات تاوەکوو دەست بەسەر ئەو یۆرانیۆمە پیتێنراوەدا بگرن کە لە بنکە ژێرزەمینییەکاندا شاردراوەتەوە.

هاوکات کۆنترۆڵکردنی کەناراوەکانی هورمز، ناردنی هێز بۆ سەر کەناراوەکانی ئێران بە مەبەستی پاراستنی تێپەڕبوونی تانکەرە نەوتییەکان و تێکشکاندنی ئەو چەکانەی هەڕەشە لە کەشتیوانی دەکەن.

بەرپرسانی ئەمریکی ئاماژەیان بەوە کردووە کە هەرچەندە هێشتا بڕیاری کۆتایی بۆ دەستپێکردنی داگیرکەریی زەمینی نەدراوە، بەڵام جێگیرکردنی ئەم هێزە گەورەیە توانا جەنگییەکانی ئەمریکا بەهێزتر دەکات و دەستی ترەمپ واڵا دەکات بۆ هەر ئۆپەراسیۆنێکی کتوپڕ.

لە لایەکی دیکەوە، شارەزایانی سەربازی هۆشداری دەدەن کە هەر هەنگاوێکی لەم شێوەیە رووبەڕووی مەترسیی گەورە دەبێتەوە، چونکە ئێران دەتوانێت لە رێگەی مووشەک و درۆنەوە زەبر لەو هێزانە بوەشێنێت.

ئەم پەرەسەندنە سەربازییانە لە کاتێکدایە کە واشنتن و تاران لە ڕێگەی وڵاتانی نێوەندگیرەوە پەیامی دیپلۆماسی ئاڵوگۆڕ دەکەن، بەڵام گەیشتنی فیرقەی 82 نیشانەی ئەوەیە کە ئەمریکا ئامادەکاری بۆ خراپترین سیناریۆکان دەکات ئەگەر هەوڵە دیپلۆماسییەکان شکستیان هێنا.