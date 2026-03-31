سوپای ئیسرائیل کوژرانی 4 سەربازی لە باشووری لوبنان راگەیاند
ئەمڕۆ سێشەممە، سوپای ئیسرائیل بە فەرمی رایگەیاند؛ چوار سەربازیان لە باشووری لوبنان کوژراون. بەمەش کۆی گشتیی ژمارەی کوژراوانی سوپای ئیسرائیل لەوەتەی دەستپێکردنەوەی پێکدادانەکان لەگەڵ حزبوڵڵا لە 2ـی ئاداری رابردووەوە، بۆ 10 کەس بەرزبووەوە.
لە بەیاننامەیەکی سوپای ئیسرائیلدا ناوی سێ لەو سەربازانە ئاشکرا کراوە، سەر بە هەمان کەتیبەن و لە کاتی شەڕدا کوژراون، بەڵام ئاماژە بەوە کراوە سەربازی چوارەم کوژراوە و هێشتا ناوەکەی رانەگەیەندراوە.
هەروەها سوپای ئیسرائیل ئاماژەی بەوەش کردووە، لەو رووداوەدا سەربازێکی دیکەیان بە سەختی بریندار بووە، جگە لە برینداربوونی سووکی سەربازێکی دیکە یەدەگ