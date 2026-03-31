حەشدی شەعبی راگەیەندراوێکی لەبارەی هێرشکردنە سەر بارەگای لیوای30  بڵاوکردەوە

پێش 40 خولەک

دەستەی حەشدی شەعبی لەبارەی هێرشەکەی ئەمڕۆی سەر بارەگای لیوای 30 پارێزگای نەینەوا رایگەیاند، هیچ زیانێکی گیانی نەبووە.

ئەمڕۆ سێشەممە، 31ـی ئاداری 2026، دەستەی حەشدی شەعبی لە راگەیەندراوێکدا ئاماژەیدا، ئەمڕۆ کاتژمێر 10:30 خولەکی بەیانی بارەگای لیوای 30 حەشدی شەعبی لە کەرتی ئۆپەراسیۆنی نەینەوا لەلایەن ئەمریکا و ئیسرائیل هێرشی کرایە سەر.

لە راگەیەندراوەکەدا هاتووە، سوپاس بۆ خوا ئەم هێرشە قێزەونە هیچ زیانێکی گیانی لێنەکەوتووەتەوە.

پێشتر پەیامنێری کوردستان24 رایگەیاندبوو، پێشنیوەڕۆی ئەمڕۆ سێشەممە، بارەگای لیوای 30ـی حەشدی شەعبی لە ناحیەی نەمرودی پارێزگای نەینەوا بۆردومان کرا.