شاندێکی پارتی بۆ تاوتوێکردنی سێ دۆسیە گەیشتە بەغدا

شاندێکی پارتی بە مەبەستی تاوتوێکردنی سێ دۆسیە لەگەڵ لایەنە سیاسییەکانی عێراق، گەیشتە بەغدا.

دوانیوەڕۆی ئەمڕۆ سێشەممە، 31ـی ئاداری 2026، شاندێکی باڵای پارتی دیموکراتی کوردستان گەیشتە بەغدا.

بە گوێرەی زانیارییەکانی کوردستان24، شاندەکە لە فازڵ میرانی، بەرپرسی دەستەی کارگێڕیی مەکتەبی سیاسیی پارتی؛ فەوزی هەریری، سەرۆکی دیوانیی سەرۆکایەتیی هەرێمی کوردستان؛ نەوزاد هادی ئەندامی مەکتەب سیاسی و ئومێد سەباح، ئەندامی کۆمیتەی ناوەندیی پارتی، پێکهاتووە.

بڕیارە شاندەکەی پارتی ئەم تەوەرانە لەگەڵ لایەنە سیاسییەکانی عێراق تاوتوێ بکات:

1. هێرشە مووشەکی و درۆنییەکانی سەر هەرێمی کوردستان.

2. پێکهێنانی حکوومەتی نوێی عێراق

3. هەڵبژاردنی سەرۆککۆماری نوێی عێراق

لە ماوەی رابردوودا، هەرێمی کوردستان چەندین جار رووبەڕووی هێرشی درۆنی و مووشەکی بووەتەوە. ئەم دۆخە نیگەرانیی زۆری لای سەرکردایەتیی سیاسیی کوردستان دروست کردووە.

پارتی دیموکراتی کوردستان بەردەوام هەوڵی داوە لە رێگەی گفتوگۆوە، حکوومەتی فیدراڵی بهێنێتە سەر خەت بۆ ئەوەی بەرپرسیارێتیی خۆی لە پاراستنی سەروەریی خاکی عێراق و هەرێمی کوردستان لەئەستۆ بگرێت.

سەردانی ئەم شاندەش بەشێکە لە هەوڵەکان بۆ فشارخستنە سەر لایەنە بڕیاربەدەستەکانی عێراق، تاوەکو رێگری لە دووبارەبوونەوەی ئەو جۆرە هێرشانە بکرێت و سەقامگیریی ئەمنیی ناوچەکە بپارێزرێت.